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想搶雙11來不及辦卡？ 北富銀推先搶碼再申辦

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

雙11購物節即將熱鬧登場，不少消費者正摩拳擦掌等待優惠開跑，今年台北富邦銀行回饋更多元，不但提供momo卡最高回饋24%、J卡享最高5千元以上加碼回饋、全卡友在指定電商消費有機會獲得12%回饋，還特別為新戶推出加強版回饋，完成搶碼或登錄並成功申辦新卡，就有機會獲得最高11%消費回饋。

來不及辦卡的民眾也別著急，北富銀在11/11當天也貼心為新卡友提供加強版回饋，想申辦J卡的新戶可於當天到北富銀LINE官方帳號參加搶碼活動，搶碼成功後於11/30前在北富銀LINE官方帳號完成J卡申辦並成功核卡，就可在12/31前享受一般消費加碼11%回饋(每戶上限300元)。

若是想申辦台灣大哥大Open Possible聯名卡的新戶，則可以在11月30日前先申辦並成功核卡，然後於12/1前至北富銀網行銀完成登錄，同樣可以在12月31日前享受一般消費加碼11%回饋(每戶上限300元)。

如果在雙11當天使用富邦卡線上消費，或以行動支付綁定富邦卡或北富銀帳戶支付，滿1,111元即可獲得一次抽獎機會，有機會把2萬元的加碼金帶回家，聰明消費享回饋

此外，北富銀與晴天P莉之前合作推出的系列貼圖大受歡迎，不斷有網友敲碗求新圖，因此趁著這次雙11檔期，北富銀也再度與晴天P莉攜手推出全新貼圖，這次新貼圖不僅人物表情逗趣幽默，用語更精準結合電商場景，無論是分享最生火的好物，還是交流最新開箱心得，都能讓購物樂趣再翻倍。

同步北富銀官方帳號也推出抽獎活動，即日起至12月9日期間，成功分享貼圖下載連結給11位LINE好友，就可參加1,110點LINE Points抽獎。

北富銀表示，雙11是近年來電商通路最重要的促銷檔期之一，去年雙11當日電商刷卡金額呈倍數成長，而今年除了各種加碼方案外，還多了振興五倍券刺激消費，預估第四季電商刷卡金額可較往年顯著成長。

為了讓民眾聰明買、盡興玩，北富銀這次雙11回饋力道十足，以momo卡為例，在11月1日~11月13日期間到momo購物網單筆消費滿1,111元，限量登錄就送150元mo幣，再加上千大品牌10%回饋(含原權益)，等於最高可獲得24%回饋。

若持J卡於活動期間在露天拍賣消費，天天享4%回饋，最高可獲得5,000元加碼回饋，雙11活動期間限量登錄成功，還能額外獲得7%回饋(上限200元)，合計最高11%回饋。

全富邦卡友在活動期間到蝦皮購物、PChome線上購物、淘寶、Yahoo購物中心/超級商城/拍賣、東森/森森、myfone購物等合作通路消費滿額，限量登錄最高可獲得12%回饋。

北富銀 電商 台北富邦銀行

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