合庫金、合庫銀前十月獲利 創歷年同期新高
受惠於存放款營運量增長、手續費收入與利息收益增加，以及逾放金額大幅下降等因素影響，合庫金控（5880）今年交出亮眼獲利成績單。
合庫金昨（9）日公布最新獲利狀況，金控前十月累計稅後純益181.62億元，以及核心子公司合庫銀行，今年累計稅後純益157.64億元，雙雙締造歷年同期新高紀錄。
合庫金指出，金控10月稅後純益為16.99億元，較去年同期增加27.46%，累計稅後純益為181.62億元，年增32.39%，每股稅後純益為1.29元。
此外，合庫銀行10月稅後純益為15.04億元，年增27.67%，累計稅後純益為157.64億元，年增32.67%，每股稅後純益1.47元。
合庫金主管指出，與去年同期相比，今年銀行手續費收入、利息淨收益成長均明顯增加，再加上今年逾放金額大幅下降、呆帳提存壓力減輕，其中逾放比0.21%，締造歷年最低紀錄，顯示銀行資產品質有明顯改善。
據統計，合庫金10月獲利較9月成長3.79%，銀行則是月增2.52%，維持穩健成長。
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