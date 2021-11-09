台新金主要子公司10月獲利都成長 為何母金控卻衰退？

台新金控（2887）今(9)日公布獲利自結數，10月稅後純益8.1億元、年減22.9%，前十月稅後純益185.7億元、年增45.0%，累計每股稅後純益為1.5元。

台新金的獲利三支柱：台新銀行、台新證券、台新人壽，10月稅後純益都比去年同期成長，其中，銀行年增1.3億元、證券年增2.4億、人壽年增2.5億，合計年增6.2億。

然而，身為母公司的台新金，10月稅後純益卻是年減2.4億元，期間短差的8.6億元跑哪去了，引發關注。

台新金總經理林維俊晚間表示，台新金去年8月11日董事會決議，以新台幣55億元為基準取得保德信國際人壽100%股權時，有承諾美國保德信集團，新台幣10年期公債殖利率如果走高，台新金會在上限30億元之內，額外支付併購價金。

這筆錢雖然兩年後，也就是明年8月11日才要結算，但台新金基於會計穩健原則，隨著新台幣10年期公債殖利率10月底明顯走高，先在10月份認列5億餘元的或有價金。

林維俊表示，假設新台幣10年期公債殖利率明年8月11日之前又走低了，台新金會變成有獲利可以承認回來。台新金額外支付給美國保德信集團的或有價金，明年8月11日才會知道實際金額多少。

至於8.6億元與5億餘元之間約3億元的差距，林維俊表示，除了金控的稅費因素，另外就是台新金已經認列併購台新人壽（保德信國際人壽更名為台新人壽）的廉價購買利益，以致台新人壽賺的錢，並非每一塊錢金控母公司都可以認列。