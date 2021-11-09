快訊

台積電落腳中油高煉廠 土地汙染整治從17年縮短至2年半

台新金主要子公司10月獲利都成長 為何母金控卻衰退？

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台新金控（2887）今(9)日公布獲利自結數，10月稅後純益8.1億元、年減22.9%，前十月稅後純益185.7億元、年增45.0%，累計每股稅後純益為1.5元。

台新金的獲利三支柱：台新銀行、台新證券、台新人壽，10月稅後純益都比去年同期成長，其中，銀行年增1.3億元、證券年增2.4億、人壽年增2.5億，合計年增6.2億。

然而，身為母公司的台新金，10月稅後純益卻是年減2.4億元，期間短差的8.6億元跑哪去了，引發關注。

台新金總經理林維俊晚間表示，台新金去年8月11日董事會決議，以新台幣55億元為基準取得保德信國際人壽100%股權時，有承諾美國保德信集團，新台幣10年期公債殖利率如果走高，台新金會在上限30億元之內，額外支付併購價金。

這筆錢雖然兩年後，也就是明年8月11日才要結算，但台新金基於會計穩健原則，隨著新台幣10年期公債殖利率10月底明顯走高，先在10月份認列5億餘元的或有價金。

林維俊表示，假設新台幣10年期公債殖利率明年8月11日之前又走低了，台新金會變成有獲利可以承認回來。台新金額外支付給美國保德信集團的或有價金，明年8月11日才會知道實際金額多少。

至於8.6億元與5億餘元之間約3億元的差距，林維俊表示，除了金控的稅費因素，另外就是台新金已經認列併購台新人壽（保德信國際人壽更名為台新人壽）的廉價購買利益，以致台新人壽賺的錢，並非每一塊錢金控母公司都可以認列。

台新金控 新台幣 公債

延伸閱讀

複委託前三季交易3.35兆元 永豐金證零售破2500億元

投資級債與新興市場債 迎來資金淨流入

高收益債與新興市場債 迎資金淨流入

新興美元主權債 將吸金

相關新聞

中華郵政出手 擬砸6.33億買皇鼎旗下台中富信大飯店

皇鼎建設（5533）今（9）日公告台中富信大飯店擬售予中華郵政，皇鼎建設指出雙方已完成議約，中華郵政擬以6.33億元購入...

兆豐銀新南向拓點再下一城 金管會准設柬埔寨金邊大金歐支行

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會於今天（9日）同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金...

股匯雙漲！新台幣升破27.8元 創逾1個月新高

台灣今天再次上演股匯雙漲戲碼，台股衝破17500點大關，新台幣匯率也帶量強升7分，收盤收在27.772元，創下逾1個月新...

看好商辦市場？南山人壽砸8億買內湖全棟商用大樓

疫情趨緩，房市熱度持續上升，投資人進場備貨腳步亦更加積極。根據公開資訊觀測站公告，南山人壽9日以新台幣8.01億購入台北...

元富證撐盤 新光金10月獲利大增21.5%

證券子公司10月稅後純益年增「三位數」帶動下，新光金控（2888）10月稅後純益6.95億元、年增21.5%，呈現雙位數...

中華郵政推一卡通金融卡 小額消費也能用

為提供多元金融服務，中華郵政公司繼和悠遊卡公司合作後，今天又再推出具一卡通票證及小額支付功能的「郵政VISA一卡通金融卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。