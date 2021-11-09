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中華郵政出手 擬砸6.33億買皇鼎旗下台中富信大飯店

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

皇鼎建設（5533）今（9）日公告台中富信大飯店擬售予中華郵政，皇鼎建設指出雙方已完成議約，中華郵政擬以6.33億元購入該飯店，預計今年底前雙方將正式簽訂正式合約，惟該案處分收益將落在明年。

皇鼎建設近年持續布局飯店事業，其中台中富信大飯店位於台中民族路、擁有110間房，2012年正式開幕，過去住房率平均都有八、九成，不過近兩年因新冠疫情影響，飯店經營受影響。

皇鼎建設指出，中華郵政擬以6.33億元購入台中富信飯店，雙方將在今年底前完成正式合約簽訂，惟飯店售出後仍將持續經營，因此整宗交易案將採售後回租方式，但飯店回租期限多久，這部分雙方還在洽談中。

皇鼎建設10月營收達8.43億元，較去年同期2.47億元大增2.4倍；累計公司今年前10月營收達34.77億元，較去年同期25.2億元成37.9%。

中華郵政 營收

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