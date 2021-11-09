南山買浩鑫總部 代理總座范文偉：看好內科廠房需求強勁

南山人壽今（9）日公告斥資8.01億元，購得上市公司浩鑫在內湖總部大樓，代理總經理范文偉表示，主要是看好內湖科學園區廠辦需求強勁，加上收益率可為公司帶來不錯的租金收入，目前大樓是滿租狀況，符合金管會即時利用率要求。未來無論是內科或是其他地方廠辦，若有不著的收益率標的，南山人壽都不排除投資。據了解，此次浩鑫總部大樓是南山人壽今年第1筆不動產投資，亦是在內科的第五筆投資。

南山人壽今日公告以新台幣8.01億元向上市公司浩鑫購買台北市內湖區瑞光路76巷28、30、32號之浩鑫企業總部大樓。南山人壽表示，內科為目前台北市發展最成熟的科技核心聚落。本案位於文德段，處於高科技研發為主的西湖段與著重製造生產的舊宗段之間，位居整體科技產業園區的核心地位。

同時南山人壽也說，本案土地面積約520坪，建物面積約1,653坪，距離規劃中之環狀線東環段Y33站僅約200公尺，環狀線預計連接新店線、板南線、淡水信義線，大眾交通機能提升為本區一大利多，更提升本案發展潛力。本案由浩鑫採售後回租，將挹注穩定租金收入。南山人壽以實際行動深耕台灣，觀察市場與產業脈動穩健佈局不動產投資。