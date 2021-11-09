兆豐銀新南向拓點再下一城 金管會准設柬埔寨金邊大金歐支行

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會於今天（9日）同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金歐支行，這也是繼今年初金邊桑園支行開業後，又一新的支行據點申設獲准，累計兆豐銀行於柬埔寨金邊已有五個據點，海外據點則是增至38處。

兆豐銀指出，兆豐銀進入柬埔寨市場十年有成，金邊分支行2020年整體獲利較2019年大幅成長四成，今年前十月獲利則較去年同期再成長兩成，柬國據點在兆豐銀行海外據點中獲利名列前茅。由於柬國政治穩定，經濟蓬勃發展，且當地流通貨幣為柬幣及美元並行，幣值相較鄰近國家穩定，加上利差高，在衡酌利潤及風險後，兆豐銀決定再次增設據點，加強在地服務。

此次兆豐銀申設支行，地點首度選擇跨出首都設點，主要著眼於大金歐市優越的發展潛力，該區域距離金邊市中心僅約10公里，沿線人口成長，商業活動日趨興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，預計2023年可完成第一期工程，週邊住宅及商業開發帶動的金融商機可期。兆豐銀行搶先其他台資銀行進駐，超前部署，期能早日搭上該區域成長列車。

兆豐銀行目前在全球18國設有37個據點，加上新申設柬埔寨金邊分行大金歐支行後，將增至38個，其中，新南向國家兆豐銀可說佈局完整，於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等九國，共設有20處據點，積極掌握台商遷移由西進轉南向的商機。