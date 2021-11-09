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兆豐銀新南向拓點再下一城 金管會准設柬埔寨金邊大金歐支行

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金歐支行。圖為兆豐銀金邊分行外觀。兆豐銀行／提供
兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金歐支行。圖為兆豐銀金邊分行外觀。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會於今天（9日）同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金歐支行，這也是繼今年初金邊桑園支行開業後，又一新的支行據點申設獲准，累計兆豐銀行於柬埔寨金邊已有五個據點，海外據點則是增至38處。

兆豐銀指出，兆豐銀進入柬埔寨市場十年有成，金邊分支行2020年整體獲利較2019年大幅成長四成，今年前十月獲利則較去年同期再成長兩成，柬國據點在兆豐銀行海外據點中獲利名列前茅。由於柬國政治穩定，經濟蓬勃發展，且當地流通貨幣為柬幣及美元並行，幣值相較鄰近國家穩定，加上利差高，在衡酌利潤及風險後，兆豐銀決定再次增設據點，加強在地服務。

此次兆豐銀申設支行，地點首度選擇跨出首都設點，主要著眼於大金歐市優越的發展潛力，該區域距離金邊市中心僅約10公里，沿線人口成長，商業活動日趨興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，預計2023年可完成第一期工程，週邊住宅及商業開發帶動的金融商機可期。兆豐銀行搶先其他台資銀行進駐，超前部署，期能早日搭上該區域成長列車。

兆豐銀行目前在全球18國設有37個據點，加上新申設柬埔寨金邊分行大金歐支行後，將增至38個，其中，新南向國家兆豐銀可說佈局完整，於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等九國，共設有20處據點，積極掌握台商遷移由西進轉南向的商機。

兆豐銀行 柬埔寨 新南向

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