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看好商辦市場？南山人壽砸8億買內湖全棟商用大樓

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
南山人壽。圖/南山人壽提供
南山人壽。圖/南山人壽提供

疫情趨緩，房市熱度持續上升，投資人進場備貨腳步亦更加積極。根據公開資訊觀測站公告，南山人壽9日以新台幣8.01億購入台北市內湖瑞光路上全棟商用大樓，本案基地面積約計520.05坪，總建物面積約計2,158.81坪，預估將有效為公司帶來長期穩定租金收益。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，本案係台北市區內稀有全棟出售的標的，加上目前出租情況良好，能提供投資人長期穩定收益，對許多投資人而言是可遇不可求的投資機會，是吸引投資人青睞的主要因素。

根據CBRE世邦魏理仕觀察，去年以來受到新冠疫情在全球市場所引發的經濟衝擊誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛採取多元佈局，並策略性提高不動產部位；有鑑於國外投資風險及避險成本升高，保險業者的積極靈活佈局是久違多年。壽險業佈局不動產投資於2012年達到顛峰，單年投資總額達新台幣1,185億元，然金管會緊接著祭出不動產投資控管相關措施，包括投資素地的開發時程、購買商用不動產應符合最低收益率等限制，使得壽險業於國內不動產市場的佈局動作隔年即遽減，直至近兩年熱絡程度再現，令市場信心大振。

據金管會規定，壽險業若投資不動產，必須符合即時運用且有收益，目前收益率規定為2.095％，也就是說，壽險業出租大樓、商辦，租金收益至少要達2.095％。

壽險業 新台幣

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