元富證撐盤 新光金10月獲利大增21.5%

證券子公司10月稅後純益年增「三位數」帶動下，新光金控（2888）10月稅後純益6.95億元、年增21.5%，呈現雙位數強勁成長力道。

新光金今（9）日傍晚公布獲利自結數，三家主要子公司當中，人壽與銀行10月稅後純益都較去年同期衰退；證券子公司則是大幅成長，成為撐盤要角。

元富證券10月稅後純益1.87億元、年增392.1%，主因經紀業務表現亮麗。

台股9月與10月雖然價量較先前回檔，但10月份的交易量相較去年同期依舊良好，元富證10月經紀業務手續費收入年增64%；前十月經紀手續費收入更是年增77%。

元富證的大自營部位，包含權證、期貨等，前十月收益也年增67.8%，表現相當亮眼。

人壽子公司方面，新光人壽10月稅後純益1.48億元、年減27.1%；前十月稅後純益140.02億元、年增11.3%。

新光金發言人李超儒副總表示，10月雜幣對美元走強，新光人壽提列13.4億元匯兌利益到外匯價格變動準備金，10月底外準金餘額攀抵33.4億元。

因人民幣、新加坡、韓元、澳幣等對美元走強，新光人壽有一籃子貨幣的匯兌利益，加上NDF、Swap等避險工具成本走低，10月含提列的13.4億元外準在內，單月避險成本僅10億元，為罕見單月低檔。

新光人壽前十月稅後純益140.02億元、年增11.3%，主要來自股票處分利益所貢獻。

新壽前十月股票處分利益逾140億元，較去年同期約35億元多了超過100億元；債券處分利益則是相反，今年前十月較去年同期少了超過100億元。

銀行子公司方面，新光銀行10月稅後純益4.04億元、年減3.3%，前十月稅後純益55.66億元、年增8.2%。

李超儒表示，新光銀行前十月淨利息收入年增逾12%，淨手續費收入年增約3.5%。淨利差（NIM）部分，9月以後有些壓力，比第2季時要窄。

新光金前十月稅後純益223.27億元、年增22.2%，累計每股稅後純益為1.68元；前十月獲利金額持續超越公司成立以來的每一個年度，10月底淨值也從每股17.39元走高到17.51元。

新光金前十月稅後純益年增40.63億元，其中19.86億元來自元富證券所貢獻，為第一大貢獻力道；次為新光人壽的14.27億元、新光銀行的4.24億元。

新光金的創投子公司新光金創投也因投資部位評價利益走高，前十月稅後純益年增1.2億元。