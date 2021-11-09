金管會核准兆豐銀設大金歐支行 國銀在柬埔寨第7個據點

金融監督管理委員會今（9）日同意兆豐國際商業銀行向柬埔寨主管機關申請設立金邊分行轄下之大金歐支行，是我國銀在柬埔寨第7個金融據點。

金管會表示，目前計有6家台資銀行於柬埔寨設有2家子銀行，包括玉山銀行與國泰世華銀行；另有兆豐銀、合庫銀與一銀在當地設有3家分行，另外上海商銀則設有1家代表人辦事處。

截至今年上半年為止，國銀在柬埔寨的總資產為1,308億元，稅前盈餘19億元，較去年同期資產1272億元及稅前盈餘12億元都來得高。

銀行局副局長童政彰表示，近二年來核准國銀申設新南向分支機構較多的國家，包括越南、印尼、澳洲、新加坡跟泰國五個國家。其中以越南核准5家最多，包括合庫、上海銀、兆豐銀、台中銀與玉山銀等，但都是申請到越南設立辦事處。

至於東協國家當地主管機關核准我國銀申設最近一次是去年7月核准兆豐銀於柬埔寨金邊分行申設桑園支行，已於今年2月開業。此外像我國去年8月核准永豐銀申設的新加坡分行，目前仍未獲當地主管機關核准。

銀行局表示，目前兆豐國際商業銀行柬埔寨金邊分行轄下已設有金邊機場支行、奧林匹克支行、堆谷支行及桑園支行等4家支行。該行經評估柬埔寨經濟及金融狀況，以及與我國雙邊貿易與投資等情形，爰規劃申請增設大金歐支行，以提升金邊分行整體營運規模及效益。

兆豐國際商銀目前海外據點計有1家子行、24家分行、6家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。