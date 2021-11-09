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國銀9月對中小企業放款略降溫 華銀放款617億元居冠

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

國銀對中小企業放款略有降溫，9月已低於千億元大關。據金融監督管理委員會今（9）日表示，國銀對中小企業9月單月放款達748.65億元。今年來累計放款達6,556多億元，跟去年同期6,177億元相較，還略為降低，但距離全年目標3,000億元來看，達成率為218%。

從個別銀行來看，今年以來增加中小企業前五名銀行，分別為華南銀617億元、第一銀573億元、合庫銀559億元、台企銀475億元及彰銀420億元。

8月國銀對中小企業放款單月有1,045.37億元，寫下史上同期新高。9月降至748餘億元。至於今年對中小企業放款是否再創新高？銀行局副局長童政彰表示，今年來累計放款達6,556多億元，跟去年同期6,177億元相較，還略為降低，因此能否再創新高「持審慎樂觀」態度。

據金會統計，截至今年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆4,680億元，對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.40％，占民營企業放款餘額比率為69.40％，分別較上月底之比率增加0.20及0.22個百分點；另110年9月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，較上月底減少0.02個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

一銀

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