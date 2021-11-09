金融三業前10月總罰款2億6,451億元 再創史上新高

金融業罰不怕！無良理專、用話術胡亂招攬保險等金融消費爭議頻傳，金管會今年編列金融三業罰款收入預算目標為2.51億元，據銀行局、證期局與保險業最新統計前10月數字出爐，合計三業總罰款金額為2億6,451億元，應該史上最高紀錄，等於光前10月就已提早達標，同時也已超越2020年全年罰款2億4,672萬元。

金管會前10月罰最多的還是保險業，截至10月底為止，總計開罰了63件，比去年同期多2件，但累計罰款金額1億540萬元，較去年同期略少160萬元。其中被罰金額最高前三案例，一是北富銀今年8月因有4名銀行員以借貸為名，不當招攬客戶買投資型保單，遭金管會罰900萬元最重，同案也罰富產600萬元此外同樣有被罰600萬元的還有富邦人壽董座包機流程不當等內控疏失及安達產險違法銷售旅平險因是累犯也被重罰600萬元，三案並排第二。

其次金融業罰金第二高的是銀行業。據銀行局統計，今年累計前10月為止，總計有10件違法與疏失遭罰9,289萬元，跟去年同期相較，多了3件跟4,139 萬元，增幅為80.37%。

金額前三高的四大案件，包括台新銀行理專舞弊案裁罰金額 3,000 萬元；日盛金大股東 CTL 持股申報裁罰金額2,500萬元；花旗商業銀行防制洗錢及打擊資恐相關缺失裁罰 1,000 萬元；以及兆豐國際商業銀行辦理房屋貸款業務所涉缺失裁罰1,000萬元。

銀行局副局長童政彰強調，罰款增加八成，主要是因為近二年來銀行法罰則提高，違反內稽內控從過去的最高1,000萬元提高至5000萬元，因此近二年總金額較過去一、二年來得高，但是件數來，並不會比之前新增太多。

至於證期局方面，今年前10月裁罰件數最多，累計有高達221件之多，較去年同期增加近17%，但是金額是不增反減少。

累計1~10月證券商、投信投顧或期貨商總計被罰款6,622萬元，總金額較保險跟銀行業少很多，亦較去年同期的7,242萬元少約8.56%。今年前三大案件，包括是有三家投信涉少勞動基金帳戶內款項炒作案，各被罰款450萬元 ；第二案是康友案，因沒有公告申報財報等處336萬元。

三是券商主機共置服務等有3家券商各開罰144萬元。

因此據三局各別公布的資料統計，金融三業今年前10月已懲罰件數達到294件，總裁罰金額為2億6,451萬元，件數與金額分別較去年同期分別成長了14.4%及14.55%，同時總金額均已超越去年全年罰金，也超過今年原訂目標的2.51億元。金管會明年預算案也出爐，訂出了2.91億元目標。

近年金管會對金融三業裁罰金額頻頻創高，除今年有望再創新高外，最多的去年的2.46億元，此外2019年開罰金額也高達2億3,292萬元，再來是2017年的2億1,042萬元及2016年的2億26萬元；只有2015年、2018年的罰鍰金額在2億元以下。