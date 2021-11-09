第一金前十月賺176.92億元 EPS 1.36元

第一金控（2892）今（9）日公布10月自結獲利，本月金控稅後純益為11.7億元、月減23.4%，累計稅後純益176.92億元、年增20.0%，累計每股稅後純益（EPS）1.36元。

其中，子公司第一銀行本月稅後純益10.94億元、月減27.3％，累計稅後純益158.72億元、年增14.1％。

第一金控指出，10月集團獲利受到資本市場表現拉回而受到影響，使銀行子公司金融交易利得下滑，而證券子公司獲利動能維持，至於人壽子公司則因保險給付增加及保費收入減少的影響而減少。

第一金控表示，銀行子公司因為受到總體經濟面投資人擔憂各國即將步入升息循環影響所致，10 月份金融交易利得表現較為平淡，影響一銀 10 月份獲利，不過因淨利收及淨手收的核心獲利均維持應有水準，支撐銀行的獲利表現。

目前第一銀行覆蓋率上揚至 638.63%，逾放比則是微降至 0.20%。