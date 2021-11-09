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證期局：9家期信 明年底前需補設風險管理主管及人員

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會為強化期貨信託事業人員交易行為管理，擬修法規定自明年底前，國內9家期信需補設風險管理主管及人員，同時規範不得幫客戶或非客戶代操，為此金管會擬具期貨信託事業管理規則部分條文修正草案，將依行政程序法規定，於近日內公告，以徵求各方意見。

證期局副局長郭佳君今日表示，目前國內有9家期信事業，均是投信兼營，雖然目前9家都已有配置風險管理人員，但有些公司沒有符合現行增訂的資格條件，金管會要求明年（2022年）12月31日前要完成符合。郭佳君說，希望期信風險管理主管跟人員至少各要配置1位左右。

同時證期局本次修正草案有三大重點如下：

一、 考量風險管理人員已為期信事業公司治理重要一環，於第4條新增業務人員之「風險管理」職務，且明定期信事業應配置適足及適任之風險管理人員、增訂風險管理人員應具備之資格條件及應為專職等規定，並應於111年12月31日前符合前揭規定。

二、 考量期貨信託事業為專業投資機構，向投資大眾募集期貨信託基金執行投資及交易，關係投資人權益甚鉅。為避免利益衝突並落實專業經營原則，明定期貨信託事業人員不得代理他人（客戶與非客戶都不行），從事期貨交易或期貨相關現貨商品交易。

金管會表示，此次草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站（網址：http://law.fsc.gov.tw/）之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證券期貨局。

期貨交易 金管會

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