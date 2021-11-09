快訊

不只班班有冷氣還要「生生有平板」 蘇貞昌：準備中

前貼身隨扈遭爆操守不佳、玩完就跑 柯文哲驚：不會吧？

第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎 11月12日舉行頒獎典禮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

眾所矚目兩年舉辦一次，由證券期貨周邊單位共同主辦的「第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎」選拔活動，堪稱國內證券期貨界之「奧斯卡」獎，在業界眾多優秀菁英熱烈的角逐下，得獎名單已於日前評選出爐，即將於11月12日(星期五)下午在台北喜來登大飯店B2福廳舉行頒獎典禮，以表揚證券期貨界菁英及業者對市場的傑出貢獻。

承辦單位證基會表示，本屆共選拔11個獎項，包括傑出證券人才、傑出期貨人才、傑出投信投顧人才、傑出市場服務人才、傑出企業領導人才等5項個人獎及傑出金融創新、傑出風險管理、傑出資產管理、傑出人才培育、傑出ESG永續等5項團體獎。此外，配合主管機關鼓勵綠色金融政策，特別設置傑出綠色金融獎，以表揚在承銷綠色債券及國內綠色投資表現優秀之證券公司與投信公司。

本屆選拔活動起跑後，即受到業界高度關注及支持，參選件數共計79件，創歷屆新高，歷經公正嚴謹評審程序，選出11位傑出個人獎、9家公司17座傑出團體獎，頒獎典禮定於11月12日舉行，歡迎各界屆時透過證基會臉書同步線上觀賞典禮直播，一起為得獎者喝采！

期貨 喜來登 奧斯卡

延伸閱讀

中國推證券業監管措施 券商不得與網紅合作宣傳

11月台股期指漲132點

半導體權值股領漲 台指期漲132點、收在17,555點

台指期開盤上漲76點 台積電期貨漲8元

相關新聞

傳顏清標欠債未還 金管會：國泰世華有依法催收

大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出欠債超過6000萬沒還，最大債權為國泰世華銀行。金管會銀行局今表示，對個案上有進行了解，國泰世...

KPMG改選 陳俊光、吳麟接任主席與執行長

國內四大會計師事務所之一的KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天宣布，日前完成改選，將由現任審計部營運長陳俊光接任主席、現...

疫情趨緩歐美解封 銀行搶先推新旅遊神卡

國內疫情逐漸趨緩，加上歐美陸續解封，銀行看準商機，開始推出新的旅遊神卡。聯邦銀行總經理許維文表示，比起2019年，今年以...

股匯大漲！新台幣升7分 收27.772元

新台幣兌美元匯率今（9）日以27.772元作收，升值7分，台北外匯經紀公司成交量為12.21億美元。

複委託前三季交易3.35兆元 永豐金證零售破2500億元

複委託投資大成長，在美股強強滾及數位服務優化雙重帶動下，今年1至9月券商複委託新增開戶數高達 64.2萬戶，較去年全年成...

光洋科董座鬧雙包 原董事長馬堅勇親開記者會說明

光洋科董事長馬堅勇於5日董事會遭撤換，改由玉璟公司代表人王炯棻接替。由於雙方都以適法性等原由稱自己才是合法董事長，造成董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。