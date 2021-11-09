第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎 11月12日舉行頒獎典禮

眾所矚目兩年舉辦一次，由證券期貨周邊單位共同主辦的「第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎」選拔活動，堪稱國內證券期貨界之「奧斯卡」獎，在業界眾多優秀菁英熱烈的角逐下，得獎名單已於日前評選出爐，即將於11月12日(星期五)下午在台北喜來登大飯店B2福廳舉行頒獎典禮，以表揚證券期貨界菁英及業者對市場的傑出貢獻。

承辦單位證基會表示，本屆共選拔11個獎項，包括傑出證券人才、傑出期貨人才、傑出投信投顧人才、傑出市場服務人才、傑出企業領導人才等5項個人獎及傑出金融創新、傑出風險管理、傑出資產管理、傑出人才培育、傑出ESG永續等5項團體獎。此外，配合主管機關鼓勵綠色金融政策，特別設置傑出綠色金融獎，以表揚在承銷綠色債券及國內綠色投資表現優秀之證券公司與投信公司。

本屆選拔活動起跑後，即受到業界高度關注及支持，參選件數共計79件，創歷屆新高，歷經公正嚴謹評審程序，選出11位傑出個人獎、9家公司17座傑出團體獎，頒獎典禮定於11月12日舉行，歡迎各界屆時透過證基會臉書同步線上觀賞典禮直播，一起為得獎者喝采！