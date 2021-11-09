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中華郵政推VISA一卡通金融卡 儲值及支付功能兼具

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
繼與悠遊卡公司合作後，中華郵政訂於今年11月9日推出具一卡通票證及小額支付功能的「郵政VISA一卡通金融卡」。 圖/中華郵政公司提供
繼與悠遊卡公司合作後，中華郵政訂於今年11月9日推出具一卡通票證及小額支付功能的「郵政VISA一卡通金融卡」。 圖/中華郵政公司提供

中華郵政公司為提供顧客多元金融服務，繼與悠遊卡公司合作後，訂於今年11月9日推出具一卡通票證及小額支付功能的「郵政VISA一卡通金融卡」，卡片感應輕鬆扣款、聰明理財不透支，搭配趣味、活力的「Q版小鴿」卡面，呈現郵局嶄新形象。

「郵政VISA一卡通金融卡」除具備ATM存提款、轉帳、繳費（稅）、查詢、消費扣款等金融卡功能及VISA金融卡刷卡消費與國外提款功能，亦兼具一卡通交易功能，藉由三卡合一服務，擴增多元生活使用場域，持卡人不論搭乘捷運、公車、台鐵等大眾運輸或至超商購物、進行小額消費等，皆可便利使用，一卡就通。

中華郵政表示，此卡最大特色為附加一卡通儲值功能，如一卡通儲值金額不足以支付當次消費時，可自動加值新台幣500元或其倍數的一定金額；或可用餘額低於100元時，亦可透過一卡通公司設置於指定地點的連線式自動加值設備，儲值500元至「一卡通」內，每日累積自動加值金額以3,000元為上限，每卡儲值金額最高上限1萬元。

中華郵政指出，為歡慶新卡推出，自開辦日起至2022年6月30日，凡未曾持有郵政VISA卡之客戶，首次申領郵政VISA一卡通金融卡，或一般晶片金融卡首次換領郵政VISA一卡通金融卡成功者，首筆消費國內滿600元或國外滿4,000即享該筆1%現金回饋(最高回饋金額600元)，另於領卡後60天內完成一筆不限金額VISA刷卡消費或完成一次自動加值並累積VISA刷卡消費滿999元，分別可獲贈屈臣氏50元即享券一份及屈臣氏100元即享券一份，歡迎年滿16歲者，至全國792間即時發卡郵局(請至中華郵政全球資訊網http://www.post.gov.tw點選營業據點，查詢即時發卡局)申辦兼具儲值及支付功能的郵政VISA一卡通金融卡。

一卡通 金融卡 中華郵政

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