快訊

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

國軍恢復1年期徵兵？史順文：不會由國防部主動發起

永豐綠色金融創新 導入信託助企業設專戶

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐銀響應「綠色金融2.0」及「信託2.0」，宣布推出地方回饋金信託機制，未來旗下能源業者將可獲得協助，為其打造信託專戶架構，妥善管理回饋地方的款項。

永豐銀並宣布，下一步，將要透過信託、融資等多樣化金融工具，擴大客戶服務範圍，提供綠色及永續金融服務，建構對社會環境及企業雙贏之永續金融生態圈，邁向淨零排放經濟社會。

信託契約約定，協助綠能業者信託專戶管理，配合地方政府機關、醫療院所、學校或社區發展協會等機構的發展需求提撥回饋款項，以確保資金專用於指定回饋用途，如弱勢關懷、教育補助、社區發展及綠能環境教育推廣等，積極支持能源業者善盡企業社會責任。

永豐銀自2019年起，籌組大型太陽能電廠聯貸案，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等，打造多元電力供應樣態；今年啟動主辦「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，以綠能帶動漁業升級、改善在地就業並優化養殖環境，創造能源及產業與生態三贏。

同時，永豐銀行亦投入資源擘劃信託業務發展藍圖，永豐銀行指出，今年起組成「信託2.0」專案小組，於各分行推動信託種子培育計畫、鼓勵員工參加「高齡金融規劃顧問師」課程，培育專業人才；今年6月，永豐成為國內首家獲中央銀行核准經營「外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務」的銀行業者，10月推出「預約幸福．安養樂活信託」優惠專案，鼓勵國人及早規劃台幣、外幣資產或基金贖回款項專用於未來人生照護及資產保全，藉由拓展業務觸角與服務廣度，推動信託商品展現多元可能性。

太陽能電廠 永豐銀行 綠能

延伸閱讀

最牛一輪／鈺創強勢 永豐12叫好

群益前基金經理人套利4千萬 檢方批：迷思金錢遊戲

《「我是有錢人」迷思642》理財的「兩權相害取其輕」

T1聯盟／30年金融背景加持 中信特攻迎接領隊

相關新聞

KPMG改選 陳俊光、吳麟接任主席與執行長

國內四大會計師事務所之一的KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天宣布，日前完成改選，將由現任審計部營運長陳俊光接任主席、現...

光洋科董座鬧雙包 原董事長馬堅勇親開記者會說明

光洋科董事長馬堅勇於5日董事會遭撤換，改由玉璟公司代表人王炯棻接替。由於雙方都以適法性等原由稱自己才是合法董事長，造成董...

新台幣午盤升6.4分 暫收27.778元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.778元，升6.4分，成交金額7.05億美元

中華郵政推郵政VISA一卡通金融卡 儲值及支付功能兼具

中華郵政公司為提供顧客多元金融服務，繼與悠遊卡公司合作後，訂於今（9）日推出具一卡通票證及小額支付功能的「郵政VISA一...

新台幣開盤升2.2分 為27.82元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以27.82元開盤，升2.2分

開放純網路保險 年底拍板

繼二家純網銀今年上路後，立委鍾佳濱昨（8）日上午質詢金管會主委黃天牧，是否循純網銀模式，讓科技、生態圈及金融業各推一家主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。