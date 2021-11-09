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瑞銀汪濤：2022大陸GDP放緩至5.4％ 房市與防疫成關鍵

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

外資看衰中國大陸2022年起連兩年GDP表現。瑞銀今（9）日出具對中國最新報告，受到缺電限產、房市走弱與新防疫策略影響，投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士看衰2022年中國GDP表現，預期實際增速將從今年的7.6％放緩至5.4％，2023年進一步放緩至5％。

如果中國零新增的防疫政策持續更長時間、或房地產活動出現更大程度的持續下跌，報告預期，中國2022年GDP增速可能會降至4%。

報告預期，中國今年底到明年初GDP增長大幅放緩，為此，中國官方將會祭出放鬆財政以及貨幣信貸政策增長，以防止房地產大幅下行，引發經濟硬著陸。

實際政策預測上，汪濤指出，預期中國央行將在今年底前降準一次，2022年可能再進一步降準，2023年底前不會再降低任何政策利率。對房地產政策與信貸管控將有可能放鬆。

由於中國房地產活動在2021年中開始走弱，假設房地產與其他宏觀政策放鬆，預計2022年房地產銷售以及新開工下跌一成、房地產投資下跌5%，房產活動走弱將削弱地方政府財力，以及拖累消費與重工業品需求。

不過，汪濤指出，目前房地產庫存水準相對較低，且上游行業供需平衡較為緊張、產能利用率處於高位，這都有助於舒緩房地產活動的下跌幅度和溢出影響。2023年，瑞銀報告預計，房地產活動將會大致穩，其中新開工小幅下跌。

國際情勢也是牽絆中國表現重要一環。報告預期，隨著全球經濟反彈勢頭放緩、供應鏈受阻的情況得到改善，預計明年出口增速可能降至10%、依然較為穩健。

儘管國際地緣政治局勢依然緊張、脫鉤壓力持續存在，但是2021年中國與 全球的貿易和投資往來有所增強。瑞銀認為，未來幾年政府會繼續強調供應鏈安全穩定，進一步擴大市場開放，並持續推動數位化和技術升級、綠色發展和共同富裕。後者意味著政府將繼續支持就業增長和民企發展、提高公共服務水準、完善社會保障體系，並繼續穩步推進戶籍和稅制改革。

由於基準預測所面臨的風險，主要來自與疫情相關的不確定性、尤其是中國防疫相關的活動限制，房地產活動走弱的程度，以及政策放鬆的時點及力 度。

因此，瑞銀指出，如果國內零新增的防疫政策持續更長時間、或房地產活動出現更大程度的持續下跌，2022年GDP增速可能會降至4%。另一方面，基準預 測面臨的上行風險可能較為有限，因為如果出口強於預期或國內防疫政策比預測更早放鬆，宏觀政策的支持力度可能也會相應減弱。

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