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免上銀行！中壽推保費扣款授權一指搞定

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

進入後疫情時代，線上查詢保單、行動投保、遠距刷臉投保等數位服務日益普及。中國人壽（2823）今（9）日宣布，攜手凱基銀行，推出「電子化授權保費扣款服務」，客戶只要動動手指，全年24小時隨時隨地，不用出門、零等待，即可線上快速完成保險費約定扣款服務。

以往保戶若要自存款帳戶扣繳保險費，須填寫紙本授權書送交保險公司受理後，再送交銀行核對印鑑始能完成授權程序，整個流程需耗時9個工作日，若授權書不小心蓋錯印鑑章，整個申請流程就要重來，相當耗時及不便。現在只要保戶有凱基銀行網銀帳號密碼，在期限內隨時連結至凱基網路銀行進行線上驗證，即時得知授權結果，整個過程免留存印鑑、免簽章，且台幣、外幣帳戶皆適用，即可輕鬆完成中國人壽保險費扣款約定申請。

為持續優化客戶旅程，提供更好的服務體驗，同時減緩服務過程中對環境產生的衝擊。中壽加速數位躍升腳步，落實「以客戶為中心」理念發展 InsurTech，透過數位科技應用持續推動創新，讓保險服務朝行動化、電子化邁進。中壽以顧客導向導入大數據精準行銷、AI人工智慧，將科技運用在各種銷費及生活場景中，打造保險新生態，提供更暖心服務。

中國人壽保險 凱基銀行 印鑑

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