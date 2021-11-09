永達保經：單身族這樣保 樂享單身晚年

雙11光棍節，單身族成為各大消費通路瞄準的主力銷售族群，各種刴手優惠層出不窮。永達保經今(9)日提醒，許多單身族群認為，一個人無牽無掛，可以毫無顧忌地花費玩樂，殊不知正因為老來無依，單身族更需思考晚年生活的依靠，及早做好退休準備，才能樂享單身晚年。

愈來愈多年輕人高呼單身快樂，結婚不再是他們人生的必選題。內政部統計，2020年國人結婚對數12萬1,702對、離婚對數5萬1,680對，結婚率再創新低，離婚率更是居高不下。

面對超單身世代的來臨，不同年齡的單身族群應評估自身能力、需求與風險缺口，及早做好人生風險保障，並儲備老後生活費。

保險是零風險的配置，有分期給付機制，具備類信託的功能，將來若無法管理這些保險金，可透過分期給付機制達到專業管理、安全保護、專款專用等三大目的，確保每一分錢都用在自己身上。

21到35歲的單身青貧族，口袋大多不深，保險規畫重點在轉嫁承擔不起的風險，首重實支實付醫療與重大傷病險，如果因意外傷病的症狀嚴重，影響到未來工作能力，還是得靠失能照護險來解決收入中斷及請人照護的問題。

36至50歲還未婚的單身青壯族，正處事業與薪水向上發展階段，建議先配置基本型保險商品把基礎保障打底好，像是意外險和壽險，以有限的預算補貼風險帶來的經濟損失，並加強一次性給付的癌症險與重大疾病險等醫療保障，提高醫療品質並掌握黃金治療期。

單身青貧族與單身青壯族的退休規畫，建議透過增額終身壽險，定期定額儲備退休金，只要謹守長時間持有、鎖定複利因子兩大重點，就能創造源源不絕的現金流，並透過雙豁免的規畫保障自己的賺錢能力，即便面臨失能時也能豁免保費。

50歲過後，身體開始老化，健康也走下坡，隨之而來的意外與疾病，都是隱憂。51歲以上的單身高齡族，無論是不婚、失婚或喪偶，如果在年輕的時候沒有規劃足夠的風險保障，很容易立即侵蝕過去工作時儲備的財富，尤其實支實付、終身醫療、重大疾病、癌症等保障型保險，年紀愈大保費愈貴，還有一些投保限制，投保前建議先詢問專業保險經紀人的規畫意見。

高齡少了時間的優勢，資產部位卻也相對較高。單身最怕老後沒人照顧，重點應該放在，要以有限的時間，規劃好退休所需的金額。

增額終身壽險具有繳費期滿、保價複利增值的優勢，可依據總量及退休年齡做年期與金額的調整，再依需求選擇內含高保障、豁免保費與失能保障的商品，就能同時解決其他老後風險，為自己創造源源不絕與生命等長的現金流。

永達保經提醒，當超高齡社會遇上超單身社會，如何在退休後保有與生命等長的現金流，是所有單身族群面對退休議題必須提早採取的策略。