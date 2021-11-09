用星光點亮孩童的希望！台中中央扶輪社成功募得300萬

台中市中央扶輪社今年打破慣例，首次舉辦大型慈善募款餐會，集結來自扶輪3461地區13個扶輪社友的參與，超過12個活動贊助單位與11個企業單位認桌捐款，大家發揮愛心與力量，最後成功募得300萬元，將全數捐給十家合法立案經營的基金會，幫助弱勢兒童， 要「讓夢想啟航，用星光點亮孩童的希望」。

主辦的中央扶輪社第30屆社長楊琇惠表示，此次募款餐會遵循了扶輪七大焦點領域，著重於「兒童福利關懷救助」活動。

楊琇惠指出，在新冠疫情影響及社會不斷變遷下，人與人之間的疏離，往往忽略了這群被大人所掌控，無法替自己發聲的最弱勢族群：兒童。

在台灣，有許多弱勢兒童急需社會大眾的主動關懷與救助，讓這些小小朋友們，可以平安長大， 並擁有幸福快樂的童年。

楊琇惠表示，由於疫情關係讓社福團體資源越受限，加上他們需要龐大資源支應每月固定開銷，單靠個人力量，實在無法全面性的滿足，因此台中市中央扶輪社集結來自扶輪3461地區13個扶輪社友們的參與，超過12個活動贊助單位與11個企業單位認桌捐款，大家發揮愛心與力量，現場來賓更是慷慨解囊。

楊琇惠說，為了籌辦這次服務計畫，中央扶輪社社友全員出動，晚會特別邀請知名小提琴家蘇顯達老師，演奏許多震撼人心的優美曲目，為晚會增添許多光彩。

從活動企劃、受贈單位的拜訪，到參加名單邀約等，都精心策劃安排，所幸背後有許多貴人，出錢出力出面支持與相挺，才能用最精簡的成本來舉辦募款餐會。

楊琇惠指出，每年有將近20萬個可憐的孩子們，因為上帝忘了給他們翅膀，急需社會的幫助，她深深覺得他們的生命嚴重匱乏，甚至缺乏愛與家庭的溫暖。現在能做的，就是在他們的需要上看見一些自己的責任，愛他們就像愛自己的孩子一樣，給予他們協助，翻轉這些孩子的人生。

「今天種下一顆種子，明日成就一片森林！」楊琇惠希望中央30的服務計畫只是一個開端，更希望能透過這項活動，喚起社會重視兒童議題。願有一天，所有的孩子不論出生，都能平安長大，擁有幸福快樂的童年。

扶輪3461地區總監Trading強調，中央扶輪社是由優質多元社員組成的卓越服務社團，透過傳承與創新，增進國際瞭解，成為地區領導扶輪社，這是該社的願景。