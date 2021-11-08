中信金前十月獲利突破500億 完整解析在這裡

中信金控獲利邁向「5字頭」新里程。中信金10月稅後純益39.62億元、年增30.5%，前十月稅後純益504.37億元、年增28.8%，累計每股稅後純益2.53元，為該公司成立19年來首見獲利突破500億元。

另外，中國信託銀行10月正式取得泰國LHFG金融集團過半董事席次，推升中信金合併總資產10月底突破7兆元，也是中信金成立以來首見。

中信銀行10月稅後純益25.8億元、年增13.8%，兩大主要營收之一的淨利息收入10月年增約5%；財富管理淨手續費收入10月更是年增約20%，維持今年以來每月雙位數的強勁成長動能。

中信金財務長邱雅玲表示，中信銀含10月在內，今年每月淨利差(NIM)持穩在1.39至1.4%，中央銀行降息壓縮利差的負面因素已經消除；中信銀的新台幣放款餘額則是持續成長，法人金融、房貸、信貸等業務都有不錯表現。

人壽子公司方面，台灣人壽10月稅後純益10.67億元、年增63.1%。邱雅玲表示，10月新台幣對美元僅小升4.6分，台壽匯兌成本大減，含提列至外匯價格變動準備金的3億元，整體匯兌成本單月不到10億元。

台壽10月對外投資資產有匯兌利益，提列約60%到外匯價格變動準備金，外準金餘額也從9月底的18億元攀抵21億元。

邱雅玲表示，台壽10月處分股債不多，現金股利收入含ETF在內，維持今年一整年約100億元的預估數。

中信金10月稅後純益年增9.25億元，除了人壽、銀行子公司分別貢獻4.13億元、3.13億元，創投子公司也因投資的FinTech公司價值走高，貢獻約2億元的評價利益。

中信金前十月稅後純益504.37億元、年增28.8%，邱雅玲表示，累計獲利成長強勁，主要有兩個因素。

首先在投資部分，人壽子公司、創投子公司都有不錯的投資利益，台壽的投資利益主要來自處分股債，債券貢獻的金額又多於股票；中國信託創投也因投資的FinTech、生技、消費用品等公司價值走高反映在評價利益上。

中信金獲利強勁的第二個因素為，中信銀的財富管理成長動能一直非常強勁，淨手續費收入年增率月月呈現雙位數，保險、共同基金、債券、結構型商品等都相當熱銷。