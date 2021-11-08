「魷魚遊戲」的保險啟示 南山壽獻3招用小預算買大保障

韓國影集《魷魚遊戲》風潮席捲全球，男主角因籌措母親醫藥費等經濟負擔，走投無路下以生命為代價加入遊戲爭奪獎金，劇情反映出貧富差距與社會安全網不足的問題，掀起話題熱潮。保險準備要未雨綢繆，才能成為救命及時雨，南山人壽呼籲應建立正確保險觀念，提前建構人生保障，對於保費預算有限的民眾，建議運用定期險及小額終老保險增添保障，只要掌握不同年齡階段的投保重點，精打細算聰明規畫，以小預算也能建構適合自己的保障，轉嫁人生各類風險。

有不少民眾對於自己有多少保險？保障是否足夠？可能也不太了解。南山人壽提倡「照顧好自己就是給家人最大的幸福」的保險觀念，想要給自己與家人安穩的生活，「醫療、重大疾病、長照」保障不可少。從衛福部統計來看，2019年國人平均醫療保健支出為5.2萬元，以平均壽命約80歲來計算，每人一生的醫療支出恐超過400萬元，唯有防範未然、運用保險轉嫁風險，才能避免因疾病或意外造成家人沉重的經濟負擔。

隨著影集《魷魚遊戲》討論度持續發酵，民眾對保險準備的意識提升，南山人壽特別為民眾和小資族獻上三個投保妙招，運用經濟實惠的預算，替自己及家人添購完整的人生保障。

妙招一、越早投保越能享受低保費

不論是終身醫療險、重大疾病險、長照險，都是越年輕投保，保費越便宜，提早做好風險規劃就是聰明投保的第一步。建議民眾趁年輕優先佈局醫療與重大疾病的保障，體況愈好保費愈便宜，尤其隨著年紀漸長，罹患重大疾病的風險提升，保費越昂貴；至於已步入壯年期的民眾，現階段投保長照險，保費相較老年時投保便宜，建議提早做長照準備；若是精打細算的父母，則可趁早為孩子投保終身醫療險，幼童的保費平準合宜，能夠以相對實惠的保費買到完整保障。

妙招二、善用定期險彈性增添保障

定期險雖然保障期間有一定之限制，但每年所繳保費相對終身險便宜，對民眾而言財務負擔較輕，而且還可依照人生階段機動調整保障額度，讓保障規劃更有彈性。以45歲男性投保「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險(註2、3)」單位日額1,000元為例，首年度年繳保費僅需2,490元，等於每天不到7塊錢就能買到醫療保障。建議小資族或社會新鮮人善用定期險建構基本保障，家庭經濟支柱也可用來補足壽險或醫療險的保障缺口。

妙招三、入門款終身壽險保障—小額終老保險

小額終老保險可提供被保險人身故或完全失能的保障，保費較其他同類型的壽險商品經濟實惠，對於高齡族群來說，免體檢核保相對降低了投保門檻。 不論是年輕族群或是中高齡族群，都適合透過小額終老保險，建構基本壽險保障。

考量人生可能遭遇的風險，若是有保費預算限制，建議可先透過「南山人壽福愛2小額終身壽險(註4)」為自己打造基本壽險保障，再添加定期醫療險—「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險」補強醫療保障缺口，以45歲男性為例，若選擇小額終老保險繳費20年期，並每年續保定期險，首年年繳保費合計僅30,710元，相當於每天不到85元的價錢，第4保單年度起即可以擁有約70萬元的身故或完全失能保險金保障(註5)，並享有住院日額保險金3,000元、不限住院天數的醫療保障，若不幸罹患新冠肺炎等法定傳染病還可獲關懷保險金。先打好第一層保障基礎，日後可再視自身的保費預算，進一步補強其他保障缺口。

南山人壽提醒，天有不測風雲，人有旦夕禍福，未雨綢繆妥善規劃保險保障，遠比追求一手人生好牌重要，當風險事故不幸發生，保險能發揮防護網作用，協助減輕家庭經濟壓力。照顧好自己就是給家人最大的幸福，呼籲民眾預作保險準備，聰明配置保障項目，即使用小小預算也有機會構築大大保障。

南山人壽提醒消費者投保前應審慎瞭解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。民眾購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。