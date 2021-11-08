台北熊好券上路 北富銀再加碼回饋商家與卡友

台北熊好券抽獎結果上周五出爐，台北富邦銀行今（8）日特別再加碼，優惠包括台北市商家最高加碼3,200元啟用金，至於北富銀卡友除了原本加碼的5%回饋外，還有機會再享限量500元刷卡金。

北富銀表示，有感於消費產業及中小型商戶在這波疫情中受創嚴重，為能善盡企業社會責任，北富銀不僅全力響應政府振興措施，推出10萬名振興券加碼優惠，成功帶動卡友參與振興的熱情，更積極與各地政府合作推出多元活動，力挺商圈商戶，希望從金融本業職能出發發揮正向影響，為推動復甦、擴大振興多盡一分心力。

在「台北熊好券」部分，只要是獲得北富銀加碼10萬名振興券綁定回饋的卡友，在今年11月5至明年1月2日熊好券使用期間，持J卡或momo卡到熊好券合作店家消費，即可獲得5%加碼回饋（含原卡片權益），每戶回饋上限100元，若二張卡都消費，最高可獲得200元。如果手速夠快完成登錄，還有機會獲得限量400名的500元刷卡金，等於最高享700元加碼回饋。

目前熊好券合作店家約15,000家，麥當勞、路易莎、康是美、燦坤、台北寒舍艾美及台北W飯店等各種名店應有盡有，適用範圍非常廣泛，民眾消費前可先到台北通App查詢適用店家，再搭配J卡和momo卡完成支付，就能輕鬆享有更多優惠。

同時，北富銀也為熊好券店家準備了開門紅好禮。即日起至12月31日止，商戶到北富銀官網申辦LINE Pay行動支付，即可享有首月最高3,000元行動支付啟用金(限額200名)，如果再將北富銀帳戶設為 LINE Pay 撥款帳戶，還可額外獲得最高200元現金回饋，總計最高可回饋3,200元，想掌握行動商機的店家不妨把握機會。

此外，今年台中購物節祭出天天抽5千、周周抽10萬、月月抽百萬及千萬好宅抽獎，獎項總值超過3億元，只要在台中市消費累積滿500元即可獲得一組抽獎序號，大受民眾歡迎，不僅App下載量破88萬大關，整體活動消費金額更持續攀升，截至10月底登錄金額已達新台幣68億元。其中由北富銀與台中市政府合作規劃的「富邦專區」，因為消費金額可用5倍計算，直接把抽中現金與好宅的機會提高5倍，也吸引大量人氣，登錄金額快速突破17億元，同步也帶動全行卡友在台中地區消費增長趨勢。

目前「富邦專區」共有近620家合作商戶，包括廣三SOGO、中友百貨、新光三越等知名百貨，燦坤和全國電子等3C連鎖，家樂福、特力屋、寶雅等生活消費通路，以及王品集團旗下餐廳、台灣大哥大等都是「富邦專區」合作商戶。

此外，為支持商家掌握行動商機，北富銀還偕同台中市政府協助各大公有市場及夜市申請經濟部提供之攤舖商行動支付補助金1,800元，從臺中購物節開跑至今，平均每週超過100家商店透過富邦申辦LINE Pay行動支付，為商圈數位轉型注入新動能。

北富銀表示，隨著疫情趨緩，防疫規定再鬆綁，越來越多民眾開始著手規畫購物和出遊行程，消費復甦可期。身為數位金融領航者，北富銀將持續支持振興，同時積極發揮數位創新實力，為商家及消費者規劃更多實惠便利的服務或回饋，與大眾攜手迎接疫後新生活。