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加密資產投資平台Coinomo獲淡馬錫投資 推高資產理財

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

第一支基於比特幣期貨的ETF產品今年10月19日在紐約證券交易所上市，展現全球市場對於加密資產的熱中。出身台灣的加密資產投資平台新創業者Coinomo，今天也宣布獲得新加坡主權基金淡馬錫旗下祥峰投資和上市公司雷蛇（Razer）投資，同時推出服務高資產客戶投資理財平台OMO Finance，主打台灣及東南亞市場投資者。

Coinomo技術長陳柏安分享。OMO Finance 利用基於加密資產的期貨合約交易策略為高資產、機構客戶及家族辦公室等提供各類投資級理財產品。OMO Finance以客戶的風險偏好和流動性需求，為客戶客製化特殊需求的理財產品。

近期，加密資產投資逐漸成為主流金融投資產品的一部分。根據Fidelity Digital Assets最近做的一項調查，在1100位受訪的機構性投資人當中，超過半數已經擁有加密資產。

Coinomo執行長張鐘予表示，Coinomo行動應用程式為一般客戶提供多種加密資產投資組合，客戶可以自行選取及購買，OMO Finance則針對高資產用戶提供專門的資產管理服務。OMO Finance的產品與傳統的投資理財產品類似，只是底層資產不是傳統的股票，能源期貨等，而是加密資產及加密資產期貨合約，也為高資產客戶客戶提供專屬的客戶經理及管家服務，做加密資產顧問。

期貨合約 東南亞 比特幣

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