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趨勢科技統計 近半年內有高達逾95萬筆投資型詐騙網址

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
詐騙集團鎖定民眾欲快速獲利的心態，導致「投資型詐騙」成為今年不容小覷的社會問題。示意圖／ingimage
詐騙集團鎖定民眾欲快速獲利的心態，導致「投資型詐騙」成為今年不容小覷的社會問題。示意圖／ingimage

今年台股表現強勁，不少民眾想藉由金融投資來增加收入，而詐騙集團鎖定民眾欲快速獲利的心態，導致「投資型詐騙」成為今年不容小覷的社會問題。根據全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技統計，台灣自今年5月至10月，半年內已偵測到逾95萬筆投資型詐騙網址，以單月偵測數量而言，相較去年同期更是翻倍成長。

由刑事局統計資料來看，全台因投資詐騙的財損金額年增11億，截至10月中總金額已逾19億元，顯見今年投資型詐騙之猖獗。趨勢科技提醒，「虛擬貨幣投資」、「網路交友型的投資邀請」及「飆股簡訊」是最常見的三種投資型詐騙手法，民眾務必留心注意，勿相信有穩賺不賠的投資。收到可疑的投資資訊時，建議可將訊息、網址及LINE ID轉傳給趨勢科技防詐達人LINE@帳號或是防詐達人臉書版進行即時查證功能；或安裝「防詐騙瀏覽器」擴充功能，能夠支援Chrome、Safari和Edge瀏覽器，主動為使用者評測瀏覽網站安全性，自動警示阻擋各種詐騙網站和釣魚連結，讓民眾安心上網，避免落入詐財陷阱。

趨勢科技指出，投資詐騙暴增，當心三大熱門詐騙手法如下，

1.虛擬貨幣詐騙

隨著大型企業投入交易、名人鼓吹，和「高風險、高報酬」的商品特性，不斷推升「虛擬貨幣」在投資市場的熱度。同時，也因一般民眾對「虛擬貨幣」運作機制不夠熟悉，讓這類型的投資成為詐騙集團常用工具。根據趨勢科技觀察，虛擬貨幣詐騙常見以「吸睛的炫富照片」或「假冒名人名義」、「盜用名人照片」等手法吸引目光，搭配以假亂真的一頁式詐騙網頁，或是偽裝成假新聞。例如杜撰一些藝人投資虛擬貨幣後，因高報酬獲利逆轉人生的網路假新聞，借名人案例提升可信度，讓人心生羨慕，進而主動上鉤而拿出資金投資。

2.交友型投資詐騙

詐騙手法百百種，但透過網路交友進行投資詐騙的手法，讓人更容易卸下心防。交友軟體詐騙常見的人物設定如「主動出擊的帥哥美女」或是「懂投資理財的成功人士」等，會以正常的步調與受害者聊天，當雙方熟悉到一定程度後，便開始聊到有關「借錢」、「投資」等金錢話題，強調會協助投資各項高報酬的標的物，一步步誘騙受害者轉帳匯款，等實際收錢後並未進行真正投資。

3.漲停飆股簡訊詐騙

看準手機簡訊的高開啟率與便利性，詐騙集團常假冒大型券商、投顧老師等名義發送簡訊，利用「領取飆股」、「獲利翻倍」等吸睛字眼招攬加入群組。此類型投資詐騙簡訊常在文末註明「加LINE領取」，若是加入群組中，不肖份子將不斷勸誘民眾開設複委託帳戶來炒作低價或冷門港股、美股或未上市股票，再透過社群出貨導致民眾蒙受損失。

趨勢科技提醒，在接收到穩賺不賠、高報酬的獲利資訊時務必警覺有異，也不要輕易點擊來路不明的簡訊連結。在收到可疑的投資資訊時，建議將可疑訊息、網址及LINE ID轉傳給趨勢科技防詐達人LINE@帳號或是防詐達人臉書版，協助您社群平台上進行免費的即時查證；或安裝「防詐騙瀏覽器」擴充功能，能夠同時支援Chrome、Safari和Edge瀏覽器，主動為使用者評測瀏覽網站安全性，自動警示阻擋各種詐騙網站和釣魚連結，讓民眾安心上網。

趨勢科技建議，面對投資詐騙，最重要的是在投資前多方查證，謹慎以對，並從根本提升個人在個資安全防護上的意識，因為許多投資詐騙起因往往來自於個資外洩。詐騙集團以不法手段取得民眾個資及聯絡方式後，進一步藉由LINE、電話或簡訊等各式管道接近民眾。

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