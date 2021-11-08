國泰永續高股息ETF預計16日除息 受益人數逾24.65萬人

台股受惠於美國亮眼企業財報、國內法說會利多刺激，出現反彈向上的走勢；由於台灣企業獲利基本面良好，近期隨著電子股新題材發酵，科技股有機會維持成長態勢，帶動資金回流至電子股，加上美股持續震盪走高且經濟數據好轉下，台股有望挑戰前波高點；結合高股息，電傳金產業都有布局的國泰永續高股息ETF（00878）預計11月16日除息，受益人數已達24萬6,561人。

根據Bloomberg資料顯示，00878基金規模已在11月4日突破300億元大關，坐穩台灣規模最大的ESG主題ETF，根據臺灣集中保管結算所公告，截至11月5日，受益人數已達24萬6,561人，在基金規模及或受益人數都邁入新里程碑。

法人分析，投資不能只追求高殖利率，否則恐落入賺了股息卻賠了價差的窘境，因此在挑選配息型ETF時，不僅要選擇配息表現穩健的ETF標的，同時也要參考歷史填息狀況與ETF相關績效表現。以國泰永續高股息ETF為例，前一季年化配息率6.67%，所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，截至10月底，今年以來含息總報酬表現達17.03%。

國泰永續高股息ETF訴求高股息投資理念再升級，是市面上唯一結合ESG與高股息的ETF，也是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，成立以來每季都配息，填息率達100%。

觀察臺灣證券交易所收盤價資料，00878前3次除息都在1天內就完成填息，第4次配息因遭遇到國際利空事件導致台股重挫，在股市劇烈震盪下，也只花12天就完成填息；今年來第4次配息己在上周公告預估配息金額每單位發放0.28元現金股利，預計11月11日公布每單位實際配發金額，除息日11月16日，投資人最晚在11月15日前持有或買進，都可參與本次配息。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，隨著全球疫苗施打率逐漸提升，至少接種一劑的比率已經超過4成，並可觀察到9月全球製造業與服務業採購經理人指數(PMI)出現回升、最新的高盛有效封鎖指數(ELI)也下降至2020年初以來的最低水準，顯示經濟逐步擺脫疫情，隨著各國陸續解封，供應狀況將恢復穩定，明年景氣有望進入主擴張期，台股表現可期。