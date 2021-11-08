花旗勞動爭議報告認為允當 工會不接受：公開密約條款

金管會主委黃天牧今(8)日受訪，花旗銀提出的內部法遵與外部律師的評估報告，據其提出的報告認為是「允當」。花旗銀工會今午間發出新聞稿表達抗議，希望可以公開密約條款及處理方式，保障會員工作權。

黃天牧今日對媒體表示，花旗銀據其提出的報告認為是「允當」，花旗銀覺得自己並沒有違反台灣的勞動法規，金管會已將此報告移交給勞動主管機關。

花旗銀工會今日午間發布回應，認為花旗銀與潛在買家訂定密約侵害花旗員工工作權乙事，金管會日前要求花旗銀行找法律事務所提供法律意見供參，然主管機關就爭議事實的調查方式，是由爭議方花旗銀行花錢請人提供意見，認為調查不啻球員兼裁判，質疑公正性。

工會表示，日前與資方協商時，已明確就密約乙事表達訴求，要求公司公開密約，接受公評，後續並應就密約傷害員工工作權提供補償方案，此部分工會持續追蹤花旗銀行處理，也敦請勞動部就此爭議應循公正程序進行調查。

對於會員工作權嚴重受損乙事，工會表示，不會接受摸頭、敷衍的處理方式，更不會接受花旗銀行單方提出的調查結果，請金管會、勞動部正視工會訴求，保障會員權利。