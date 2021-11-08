南韓花旗找無買主清算退出 金管會：台灣花旗退出機率不大
花旗計劃出售台灣消金業務，若順利得話，最快可望年底前確定買主，但南韓後來發生找不到買家，最終花旗清算退出。金管會主委黃天牧今表示，目前台灣有興趣的買家很多，真正退出的機率目前看起來是不大。
黃天牧今列席立院財委會，會前受訪被問到花旗出售案進度，他說，應該由花旗母公司決定，目前花旗也還沒有來向金管會報告。
立委張其祿則詢問，南韓花旗因為最後找不到買家，只能清算退出，花費十幾億美金給員工，台灣花旗目前看起來很多人搶，還傳出是5搶1，但搶得金額叫價到千億元，是否賣得成還是未知數，萬一喊太高也可能沒有賣成，最後可能也是退場，金管會要如何善後？
黃天牧表示，他也是從報導上看到潛在買家，但不方便問花旗是不是這5家，目前台灣有興趣還是很多，花旗真正退出的機率，目前看起來是不大，但針對若退出清算的員工權益等問題，仍然會特別注意。
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