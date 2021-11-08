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新鯰魚來了！純網路保險可望在年底前拍板

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

繼純網銀之後，純網路保險亦可望在年底前拍版？市場預期再掀新鯰魚效應。立委鍾佳濱今（8）日上午上午質詢是否循純網銀模式，讓科技、生態圈及金融業各有一家主導的純網保？金管會主委黃天牧承諾，年底前會決定是否開放設立純網路保險公司，目前國外有純網路保險公司的案例，金管會正討論若要開放純網保，應有哪些模式、資本額、開放家數及商品都會一併拍板，但對於開放家數，黃天牧說「我們還沒決定」。

此外，黃天牧也透露，金管會相當關注純網保背後的大股東結構問題，金管會預計年底前確定可能開放的純網路保險公司法規架構，應會要求有金融業股東；至於資本額是否要求20億元，則還要看開放的險種來決定，初步看來壽險資本額應會從嚴要求，此外儲蓄險及保額較高的險種，初期可能不會馬上開放，或要求更嚴格門檻，更重要的是必須先確定有人想投資設立純網路保險公司。

立委鍾佳濱指出，金管會在2018年4月公布純網路銀行可行性研究報告，拍板開放政策，6月舉行公聽會，8月就預告法規，11月受理申請，到2019年7月底公布許可設立名單，所以詢問金管會開放純網路保險公司的時程表。黃天牧表示，若年底拍板要做純網保的話，應該會依據純網銀這樣的許可流程。

鄰近國家香港已開放多家純網路保險執照，金管會將在年底決定是否也將開放純網路保險公司。不過黃天牧也強調，是否開放保險數位化或純網路保險公司，首重讓更多需要保險的民眾，可以用更方便、更便宜的方式獲得相要的保險，他表示，重要的是有沒有人有興趣投資設立，且有沒有足夠的數據去設計保單及保費。

保險 金管會 黃天牧

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