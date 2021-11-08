陽信銀前十月賺37.49億元 年增12%

依陽信銀行自結資料，今年10月單月稅前盈餘為3.55億元，較去年同期大幅成長35%；前十月累計稅前盈餘為37.49億元，年增12%，稅前每股盈餘（EPS)1.28元，較去年同期增加4%，將可提前達成全年度38億元預算目標。

另外，在各項業務均衡發展帶動下，陽信銀行10月底總資產達到6,393億元、淨值達394億元，較去年底分別上升6%、8%，資產規模及自有資本雙雙穩健成長；10月底逾放比0.21%、備抵呆帳覆蓋率590.34%，持續維持良好的資產品質。

地價稅自11月1日起開徵，陽信銀行特別提供使用陽信信用卡繳稅，享受最高12期0利率免手續費優惠，貼心減輕民眾繳款壓力，另於繳款期間搭配「台灣行動支付APP」綁定陽信信用卡掃碼110年地價稅稅單QR Code完成繳稅，還有機會抽中現金大獎10萬元。