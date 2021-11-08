陽信銀前十月賺37.49億元 年增12%
依陽信銀行自結資料，今年10月單月稅前盈餘為3.55億元，較去年同期大幅成長35%；前十月累計稅前盈餘為37.49億元，年增12%，稅前每股盈餘（EPS)1.28元，較去年同期增加4%，將可提前達成全年度38億元預算目標。
另外，在各項業務均衡發展帶動下，陽信銀行10月底總資產達到6,393億元、淨值達394億元，較去年底分別上升6%、8%，資產規模及自有資本雙雙穩健成長；10月底逾放比0.21%、備抵呆帳覆蓋率590.34%，持續維持良好的資產品質。
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