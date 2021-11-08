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富邦產險啟動招募 瞄準這三類人才

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為持續厚植人力資源，延續40年市占第一的優質表現，富邦產險今(8)日表示，「2021聯合招募計畫」正式啟動，瞄準核保、客服理賠、資訊等三類人才，即日起受理報名，11月24日截止，歡迎有志於保險產業發展的人才至富邦金控人才招募網投遞履歷，加入富邦產險大家庭。

富邦產險的2021聯合招募計畫，徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險/法律/商管/資訊/理工相關科系畢業尤佳。

錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節獎金、持股信託等優渥福利制度，只要是相關科系或具備專業技能、有志於金融發展的人才，誠摯邀請各方人才加入。

報名日期至11月24日截止，預定12月18日初試，12月27至隔年1月5日進行複試，1月12日通知錄取名單，預計明年農曆年後報到。

相關資訊請詳閱富邦金控人才招募網https://www.fubon.com/financialholdings/hr/jobs.html

富邦產險表示，人才是企業永續發展的根基，公司除了嚴格控管風險、追求穩定獲利以及重視服務與商品創新外，也同時建立完善的培育制度提升員工專業競爭力。

富邦產險長期的卓越經營表現以及對保險教育的投入，讓富邦產險榮獲多屆台灣保險卓越獎-人才培訓卓越獎肯定，也在全國財金保險系所就業意願大調查中，連年獲得應屆畢業生票選為最嚮往的產險公司，深受社會大眾與年輕學子青睞。

富邦產險重視員工的職涯發展，致力規劃符合自我發展及組織需求的訓練藍圖，並依據不同職級提供完整紮實的訓練課程、豐富多元的學習管道，帶領員工於工作中成長。今年底再度展開新一波徵才計畫，除了擴大布局產險市場、厚植人力資源外，更期望透過多元完整的人才培訓制度，實踐企業社會責任的使命。

富邦產險指出，本次聯合招募計畫，除了持續招募商品核保、客服理賠人員外，亦針對資訊人才廣發召集令，名額不限、擇優錄取。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；資訊專業人員則負責維護公司核心系統、應用程式檢測管理等。

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