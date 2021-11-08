元大金落實環境保護成效優異 廢棄物秤重覆蓋率100%

全球暖化衝擊自然生態環境，對經濟發展帶來諸多不確定性，環境保護、節能減碳成為全球企業必須面對的趨勢。元大金控（2885）重視氣候變遷風險與減碳議題，很早便導入環境及能源相關ISO進行系統性管理；積極落實廢棄物減量行動，針對一般生活垃圾採取減量(Reduce)、再利用(Reuse)、回收(Recycle)的3R管理措施，是全國唯一金融業執行全面廢棄物秤重覆蓋率100%的金控公司，相關環保作為榮獲第三屆國家企業環保獎銀級獎肯定。

元大金控自2016年起，就訂定「集團永續發展策略藍圖」執行ESG(環境、社會、公司治理)，包括設定短中長期節能減碳與廢棄物管理。2020年為全台首家倡議科學基礎減碳目標(SBT)及自願遵循碳會計金融合作夥伴關係(PCAF)指引要求，盤查及揭露各項投融資組合碳排放的綜合金融公司，為順應國際減碳趨勢，同年更領先同業導入內部碳價機制(ICP)，實現碳排放成本內部化，有效執行減碳，超前部署為碳權交易暖身。

元大金控透過各項行動方案，例如，汰換老舊耗能設備、改裝LED節能燈具、管制電力設備的使用及教育宣導等方式，加強員工對於節能減碳的意識，以降低公司營運潛在風險，2020年合計減少約364.4公噸CO2e溫室氣體排放量；同時從源頭開始減少廢棄物的產生，鼓勵員工使用環保餐具，推動垃圾減量與回收分類制度，自2019年起全面進行廢棄物秤重，力求廢棄物減量，每年統計集團廢棄物處理情形，減量成效逐年成長，2020年覆蓋率更達100%。