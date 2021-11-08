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台積電遇到對手了！這二間公司薪水力壓護國神山

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台積電交資料給美國 立委籲金管會確保95萬名股東權益

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
美國商務部公開徵求全球半導體供應鏈意見，台積電已完成美方提出的問卷並回傳，公開文件有一大亮點，即台積電今年營收將達566億美元。（路透）
美國商務部公開徵求全球半導體供應鏈意見，台積電已完成美方提出的問卷並回傳，公開文件有一大亮點，即台積電今年營收將達566億美元。（路透）

美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。台積電今天表示，已回應美國商務部的需求，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。立委今則呼籲，金管會應該做台積電的「靠山」，建議證交所向台積電了解，確保台積電股東與投資人權益。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗指出，台積電已經依照美方要求提供資料，台積電佔台股權重達29%，股東人數高達95萬人，美國政府後續可能還會要求台積電調資料，金管會能否做台積電的靠山？並要求證交所去拜訪台積電。

黃天牧表示，金管會是做投資人的靠山，委員提醒要確保台積電股東與投資人權益，認為這合理，台積電是投資人非常青睞的投資標的，會建議證交所照委員方向處理（指研議拜訪台積電）。

立委賴士葆詢問，台積電給美國的資料，說今年營收將超過1.5兆元，相關資訊是否在台灣也有重訊，否則這些資料只有向美國公布，卻沒有向台灣公布。

黃天牧表示，會請證交所去了解；證期局局長張振山也表示，重訊要由公司自己先判斷，主管機關認為這涉及法規規範有必要重訊時，才會要求公司要重訊。

台積電 美國商務部

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