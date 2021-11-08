最低稅負制2023年上路 黃天牧透露172家上市櫃恐受影響

G20對全球最低稅負制達成共識，這項歷史性協議最快2023年上路，美國財政部於經濟合作暨發展組織（OECD）提出，全球企業最低稅負制稅率訂在15%，牽涉140國的稅負調整細節，恐衝擊在台跨國企業與台商。民進黨立委吳秉叡上午在立法院財委會詢問金管會主委黃天牧是否了解，國內有多少上市櫃企業受影響？提出因應方案？

黃天牧上午透露，從國內合併營收來觀察，約有172家上市櫃公司受影響，金管會已密切注意，但還是要看各國如何執行，會請四大會計師事務所去評估。

立委吳秉叡表示，美國財政部於經濟合作暨發展組織（OECD）提出最低稅負制15%，已經要在2023年實施，跨國企業所在地可課到較多稅，若母公司課到一定的稅，子公司可能稅會比較低，各國為保護稅源，避免被搶稅，有關稅負分配的問題，請金管會要留意有這樣狀況的上市櫃公司。

黃天牧表示，初步了解，國內有172家上市櫃公司可能會受影響，會請四大簽證會計師事務所要去評估，黃天牧承諾金管會會密切注意，還要看各國怎麼執行。