五倍券搭雙11 街口最好嗶！台灣Pay只有2大電商能用

你的振興五倍券花完了嗎？下周即將迎來年度最大消費盛事-雙11購物節，國內電商業者預估今年人流有機會成長三~四成，同時歡迎使用數位5倍券，恭喜307萬綁定信用卡的民眾，PChome、MOMO、yahoo等10大電商通路「大解放」全數可接受！逾百萬民眾5倍券綁定行動支付也有收，但限制較多，除PChome最配合政策，十大行動支付都收外，其他電商普遍都只收2~3種，可使用範圍最廣的是街口支付，6大電商均可「嗶」。

至於有高逾61萬民眾選擇台灣（1711）Pay，在此次行動支付綁定中占六成，排名第一，但此次要搶雙11好康，竟只有2家電商接受；另外有二家電商完全不收綁定任何行動支付，打算半夜凌晨不睡用熊貓眼搶雙11好康民眾，千萬要先搞清楚付款工具、出貨地點，這次別再「買到差點破產了」。

行政院10月8日推出振興五倍券刺激經濟，今年也將大型電商平台列入消費範圍，加上雙11購物節本周四登場，十大電商如PChome、MOMO、雅虎、蝦皮購物、東森購物、博客來、遠傳FriDay（4904）、生活市集、樂天、露天拍賣等均已公告可使用5倍券，並結合各銀行與支付業者推出不少優惠方案。

但想用5倍券的民眾首先要留意的是，電商平台不接受紙本，只收數位券，據經濟部最新統計至11月6日止，國人選擇紙本5倍券有1,623餘萬人，數位綁定416萬8,175人，意即只有後者能搶雙11購物優惠。其中數位5倍券綁定以信用卡最受青睞有307萬2,656人，其次為行動支付的99萬3,211人、再次為電子票證的10萬2,308人。

此外，尚有260餘萬人還沒有決定，若想要趁這波雙11搶好康的民眾，記得5倍券要選擇數位券，同時要留意支付工具的使用限制，這次別再選錯了！

據10大電商業者各自公布的使用攻略來看，全數都可接受數位5倍券綁定各家信用卡，但接受綁定行動支付卻僅有8家。其中雅虎跟遠傳FriDay2家完全不接受行動或電子支付。PChome接受最多綁行動支付，包括LINE Pay Money、街口支付、台灣Pay、Pi拍錢包、悠遊付、Apple Pay、Goolgle Pay、Samsung Pay、AFTEE、分期趣…等都收。

此外行動支付使用範圍最廣的是街口支付，包括PChome、MOMO、蝦皮（只限台灣出貨）、博客來、生活市集、東森購物6大通路都能使用。

其次是LINE Pay Money電子錢包（非LINE Pay），可用在樂天、PChome、MOMO、博客來4家通路。第三是台北悠遊卡公司推出的悠遊付可用在PChome、MOMO與生活市集3家電商。台灣Pay竟只有PChome跟東森購物二大通路可用。

超過61萬民眾大力支持「行動支付國家隊」 ，紛紛將數位5倍券綁定台灣Pay，占此次行動支付綁定逾六成，高居第一位，但此次雙11年度購物盛事，竟然只有PChome跟東森購物二大電商通路可以用，相較於所有綁定信用卡的數位5倍券通通可使用，也難怪此次不少民眾綁定後紛紛表示後悔，覺得台灣Pay通路太少很難用，還不如直接綁定信用卡方便。

據研調機構Money101日前調查顯示，此次振興5倍券政府與官股行庫力推台灣Pay，選行動支付的民眾中有53.4%綁定，遠高於第二名LINE Pay Money的31.3%，及第三名的街口支付（6.9%）與Pi拍錢包(4.2%)。