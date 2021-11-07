光洋科經營權大戰開打 獨董宣布召開股臨會

光洋科（1785）經營權爭奪戰提前開打，在董事長馬堅勇意外遭到撤職後，今日獨董吳昌伯即宣布將於今年12月27日召開股東臨時會，全面改選9席董事，其中4名為獨立董事。公司派也回應，台鋼派以臨時動議解職董事長，此舉違法，且對馬堅勇的不實指控，將委請律師提告。

光洋董事之一的玉璟背後為外資杰拉德（GERALD ），過去曾參與光洋科私募，在今年禁止轉讓到期後陸續出脫持股，目前玉璟持股僅剩1張，隨後遭到台鋼收購。光洋董事昇原投資法人代表洪本展認為玉璟這席董事已經不具代表性，便在5日提出臨時動議，要求開臨時股東會，提前全面改選9席董事，並增加1席獨董議案。

提前改選的議案驚動台鋼派，便在會議中拖延時間，等玉璟改派指派書送達，台鋼便改派台鋼董事長王炯棻為玉璟法人代表，取代原先的杰拉德副總裁經卓穎， 台鋼因此取得5席，勝過公司派4席。

台鋼派隨後以5比4的優勢表決下，撤換董事長馬堅勇，改由王炯棻接任。獨立董事吳昌伯認為事態重大，已危及公司正常經營，便要求召開臨時股東會，提前於今年底全面改選董監事。

台鋼派以臨時動議解任董事長，公司派指出此舉違法，先前已有判例證明程序違法，2019年誠美材董事會也以臨時動議解任董事長何昭陽，推選葉美麗為董事長，後來法院裁決董事會決議無效，舊董事長又回鍋。

台鋼派認為馬堅勇不適任理由為，未經董事會決議即延展新創環保公司之不動產買賣契約解約期限，且未向簽證會計師揭露前情。違反光洋科公司核決程序，更造成光洋科公司無法解除買賣契約、無法沒收新創環保公司已付買賣價款及無法享有收回不動產之增值利益。

公司派回應，2018年公司積極活化資產，將環科土地依法合規賣給新創環保公司，因相關核可證照及廠房興建需2-3年，所以以租賃方式進行。也因為資產活化，公司才能順利還款銀行團，光洋科在今年6月解除債協轉正。