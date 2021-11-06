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金管會與五工會座談日 敲定這一天

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

金融整併爆發勞資爭議，金管會主委黃天牧日前允諾將與花旗渣打、安泰（2849）、日盛金（5820）與日盛銀等四金融機構五工會闢專場會談，協助勞方保障工作權，以利適時參酌行政處置或其他應對措施，日期敲定於11月30日舉行，並且時間可望有至少兩小時，讓工會盡量表達意見，協助捍衛勞權。

全國金融業工會聯合總會（全金聯）於10月28日與金管會年度座談，由於花旗銀出售消金部門爆發密約限縮員工轉職權爆發爭議，其他還有渣打銀擬整併七家分行繞過工會不協商、日盛金將併入富邦金（2881）、安泰銀將併入國票金（2889）等，涉及勞方員工安置計畫與工作權，因此在全金聯爭取下，金管會同意將由銀行局出面與花旗銀、渣打銀、安泰銀、日盛金與日盛銀等四家機構共五家工會進行專場會談，以了解併購、整併通路過程中，確有傷害勞方權益問題。

銀行局也展現高度誠意，很快就敲定見這些工會的日期，預定於11月30日請這些工會到金管會座談，屆時將由銀行局長莊琇媛親自主持，以進一步掌握這幾家金融機構勞資爭議與協商的問題，做為日後審核相關整併申請案的參考。

金管會 渣打 花旗

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