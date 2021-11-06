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兆豐金力行ESG 董總聯袂帶頭淨灘

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐金控董事長張兆順（前排中右）與總經理胡光華（前中左）一齊帶領旗下子公司高階主管前往北海岸淨灘，守護海洋愛地球。兆豐金控/提供
兆豐金控董事長張兆順（前排中右）與總經理胡光華（前中左）一齊帶領旗下子公司高階主管前往北海岸淨灘，守護海洋愛地球。兆豐金控/提供

為落實守護海洋愛地球的環保理念，疫情趨緩之際，兆豐金控（2886）在董事長張兆順帶領、總經理胡光華聯袂號召下，兆豐金各子公司高層主管與幹部一行，日前前往新北市石門附近海邊淨灘，沿著北海岸不到一公里的距離，竟清理出約300公斤垃圾，令所有兆豐金集團企業高層咋舌之餘，更深刻感受參與淨灘行動與落實ESG的意義與重要性。

張兆順表示，希望藉由淨灘活動，讓實際參與的同仁，從日常生活中省思如何透過自備餐具、購物袋等減塑行為的改變，來達到善待海洋、愛護地球的使命。此次淨灘活動，還特別安排守護海洋知識宣導課程，提醒同仁正確淨灘垃圾分類方式。

另外，兆豐金控也大力推動「守護海洋愛地球12項減塑行動」，強調「不只要撿、更要減」，儘量「內用」減少「外帶」，透過淨灘讓同仁更加實際了解到塑膠袋、寶特瓶、保麗龍、拋棄式牙刷、吸管等數量龐大的塑膠類垃圾，正一直不斷污染海洋生態。

兆豐金控持續強化ESG永續經營理念，今年初並在金控層級設置永續經營委員會，由胡光華擔任主委，督陣各子公司將ESG融入日常業務與管理。兆豐金已連續四年獲TCSA台灣永續獎的永續報告書金獎殊榮；日前參加由天下雜誌舉辦 2020「天下CSR企業公民獎」，蟬聯大型企業組前50強；在社會面，兆豐致力打造幸福職場，連續獲選台灣就業99指數及台灣高薪100指數的成分股；而在治理面，兆豐金積極強化董事會運作及董事職能，持續入選台灣證券交易所舉辦公司治理評鑑前5%佳績。

兆豐金控近年來，積極透過CDP、DJSI等國際評比及標準，全面盤點未來發展目標，同時加強與利害關係人溝通，以創造股東價值；旗下各子公司也積極發展永續金融商品，結合ESG納入投融資流程，透過金融產品本身促進永續發展與循環，逐步累積企業核心競爭力，以落實永續經營精神。

兆豐金控董事長張兆順帶領旗下子公司高階主管前往北海岸淨灘，守護海洋愛地球。兆豐金控/提供
兆豐金控董事長張兆順帶領旗下子公司高階主管前往北海岸淨灘，守護海洋愛地球。兆豐金控/提供

兆豐金控 張兆順

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