元大金前十月稅後純益突破300億大關創新高 獲利稱冠

上市金控公司公布10月獲利，元大金控（2885）累計前十月稅後純益突破300億元大關，再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）2.5元，單月、累計獲利與EPS均暫居金控第一。元大金早在8月底累計獲利已經賺贏去年一整年，到10月底累計比去年同期多賺了將近百億元，年增率達45.88%，成長亮麗。核心子公司元大證券累計前十月稅後純益近200億元，與金控母公司同創歷史新高，且元大證獲利較去年同期大幅成長近93%，是推升元大金今年來獲利頻創新高的主力。

台股10月先跌後漲、操作難度大增，元大金10月單月獲利較前月略減，但仍有20.09億元水準，累計前十月稅後純益突破300億元，為303.23億元，再創歷史新高紀錄。元大證券10月經紀業務手續費與利息收益仍較前月成長，因此單月獲利僅略降1億餘元，為13.64億元，仍是元大金貢獻獲利最多的子公司，累計元大證前十月大賺199.75億元，EPS 3.34元，元大銀行則是因為提存增加，單月獲利比前月略減至5.17億元，累計獲利74.52億元，累計EPS突破1元來到1.01元。

元大金各子公司中，除了元大證券獲利犀利、頻創新高，元大創投獲利成長也相當可觀，元大創投今年前十月累計稅後純益7.34億元，累計EPS 2.7元，比去年同期稅後純益大幅成長2.33倍，是元大金八家子公司中，獲利年增幅度最高。