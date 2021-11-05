快訊

《魷魚遊戲》小學上演…學生畫作濺血 家長憂血腥暴力進入校園

元大金前十月稅後純益突破300億大關創新高 獲利稱冠

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

上市金控公司公布10月獲利，元大金控（2885）累計前十月稅後純益突破300億元大關，再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）2.5元，單月、累計獲利與EPS均暫居金控第一。元大金早在8月底累計獲利已經賺贏去年一整年，到10月底累計比去年同期多賺了將近百億元，年增率達45.88%，成長亮麗。核心子公司元大證券累計前十月稅後純益近200億元，與金控母公司同創歷史新高，且元大證獲利較去年同期大幅成長近93%，是推升元大金今年來獲利頻創新高的主力。

台股10月先跌後漲、操作難度大增，元大金10月單月獲利較前月略減，但仍有20.09億元水準，累計前十月稅後純益突破300億元，為303.23億元，再創歷史新高紀錄。元大證券10月經紀業務手續費與利息收益仍較前月成長，因此單月獲利僅略降1億餘元，為13.64億元，仍是元大金貢獻獲利最多的子公司，累計元大證前十月大賺199.75億元，EPS 3.34元，元大銀行則是因為提存增加，單月獲利比前月略減至5.17億元，累計獲利74.52億元，累計EPS突破1元來到1.01元。

元大金各子公司中，除了元大證券獲利犀利、頻創新高，元大創投獲利成長也相當可觀，元大創投今年前十月累計稅後純益7.34億元，累計EPS 2.7元，比去年同期稅後純益大幅成長2.33倍，是元大金八家子公司中，獲利年增幅度最高。

元大金控 EPS

延伸閱讀

騰輝前三季EPS 10.02元 賺逾一股本

長榮第三季獲利創歷史新高 EPS 15.15元

浩鑫第三季稅後淨利1612.1萬元 年增194％

數位轉型需求增 聚碩前三季EPS刷新紀錄

相關新聞

美元明年可望轉強 央行外匯局長解析三因素

市場預期聯準會將於明（2022）年中啟動升息，強勢新台幣可能告終。中央銀行外匯局局長蔡烱民今（5）日分析，美國利率政策正...

富邦金董座蔡明興確診康復 下周一起恢復辦公

富邦金控（2881）董事長蔡明興從美國返台後確診新冠肺炎，富邦金控今（5）日表示，董事長蔡明興身體已康復，將於下周一（8...

股臨會通過合併 富邦金七點聲明保障日盛金員工權益

富邦金控（2881）、日盛金控（5820）今天上午股東臨時會通過雙方合併案，富邦金並公布七點聲明保障日盛金員工權益，包括...

股匯脫鉤！新台幣連三貶 收27.882元

股匯脫鉤，台股大漲逾200點，新台幣匯率卻以貶值報收。新台幣匯率今（5）日貶值1.6分，收27.882元，連三日貶值，台...

日盛金股臨會通過與富邦金合併 將申請下櫃、解散

國內首宗「金金併」正式邁步，繼富邦金今早於股東臨時會通過吸收合併日盛金，日盛金下午也接續舉行股東臨時會通過合併案，後續將...

橫跨2百公里的關懷 元大送暖給雲林古坑小校

元大金控（2885）長期支持兒少關懷，受廣大網友封為「天使系企業」，以涵蓋全台的綿密營業據點為種子，深入與當地社區互動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。