美元明年可望轉強 央行外匯局長解析三因素

市場預期聯準會將於明（2022）年中啟動升息，強勢新台幣可能告終。中央銀行外匯局局長蔡烱民今（5）日分析，美國利率政策正常化有助美元走強，且隨著疫情趨緩，若明年邊境順利解封，旅遊支出增加、購油支出恢復正常，均有助提振美元需求，以此研判，明年美元確實有機會走強。

股匯脫鉤，台股今日大漲逾200點，新台幣匯率卻以貶值報收，今日終場貶值1.6分，收27.882元，連三日貶值並為近兩周新低，總成交量為13.86億美元。

聯準會決議，本（11）月起將縮減購債規模150億美元，市場預期，聯準會將於明年中啟動升息，全年還有兩次升息機會，對此，蔡烱民分析，「美國減少寬鬆刺激政策的前提，就是美國經濟表現很好、美債殖利率也會上漲，對股市、債市都會有一定影響。」

美國縮減購債、明年中可能升息，會產生哪些影響？蔡烱民分析，美國從極度寬鬆逐步走向貨幣政策正常化，會讓全球資本移動比較正常，因美國升息會帶動美債殖利率上漲，增加國內金融業的海外投資意願，預估國人對外投資將會增加。

此外，若疫情和緩、明年邊境解封，台灣的旅遊與購油支出都會恢復正常，有助提振美元需求。

蔡烱民雖未明說，但銀行主管解讀，此話代表，今年攀升至27字頭相對高點、與人民幣競爭「最強亞幣」的新台幣，明年在美元需求大舉提振下，漲勢很可能趨緩，有機會重返「28」字頭。

美國財政部每年4月與10月都會公布匯率報告，但今年10月的匯率報告迄今尚未出爐，對此，蔡烱民表示，不清楚原因為何，推測可能和美中貿易溝通有關，不過，美國過去也有較晚公布報告的紀錄，曾延至11月甚至隔年才公布。至於三項指標均已達標的台灣，是否會被列為匯率操縱國，蔡烱民表示，一直都和美國維持良好溝通。

蔡烱民指出，今年3月美債殖利率彈升，帶動美元走強，當時央行為維持市場秩序，有進場賣匯調節（阻貶），今年4月以來，匯市供需相對平衡，央行已較少著墨。