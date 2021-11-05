台灣保險業不懼疫情 KPMG：去年總保費收入全球第十

安侯建業聯合會計師事務所今（5）日發布《2021台灣保險業報告》，結果指出，相較與其他製造效能受疫情衝擊的國家，我國保險業者卻表現不俗，2020年國內總保費收入金額雖由2019年的1,178億美元，降至1,133億美元，但全球排名卻由第11名提升至第十名。

安侯建業保險業主持會計師李逢暉說明，保險業與金融科技結合發展仍持續向前邁進，國際投資者對保險科技的熱情，並未因疫情而消退，疫情所帶來的風險意識上升或許為繼續推助保險科技持續備受看好的重要因素之一。

李逢暉表示，近年來伴隨著金融科技的盛行，保險業相關新創服務如雨後春筍般的浮現。透過保險場景化、理賠自動化、或採用保險機器人提供業務流程等變革使用到人工智慧、大數據分析與區塊鏈等新興科技，結合著雲端運算、物聯網、穿戴行裝置、生物辨識產生許多創新金融之綜效。

從各個重要指標來看，安侯建業會計師謝秋華指出，根據保發中心統計資料，2020年國內總保費收入金額雖由2019年的1,178億美元，降至1,133億美元，但全球排名卻由第11名提升至第十名；保險滲透度台灣原居於全球首位，不過2020年被香港追過，下滑至第二名；保險密度則由2019年全球第9位退至第11位。

安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟認為，雖然2020年國內保險業整體獲利大幅成長，但由於國外投資部位占比偏高，在市場波動之下，面臨的匯兌風險依然居高不下，全年匯兌損失高於2019年。另外，政策走向因素也導致保險公司在業務方面的推展也遇到些許不利的情況。

展望未來，李逢暉表示，導入IFRS 17以接軌國際的作業依然是各保險公司的重點工作事項。保險業者對IFRS 17前期導入的準備工作在主管機關領導下大多已確立，而後續的系統導入規劃、資料調整、營運系統整合等可能會是更艱難的挑戰，但透過導入過程的整體系統規劃，或許可為公司帶來後IFRS 17時期的市場優勢。

安侯建業表示，《2021台灣保險業報告》為連續第二年推出，解析2020年國內外市場變化及產業趨勢，並彙整不同領域專家服務客戶的經驗及對國內外市場趨勢的觀察與見解。