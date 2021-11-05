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富邦金持股日盛金增至57.93% 港資大股東仍一股未賣

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

富邦金控（2881）持續增購日盛金控（5820）股權，根據最新公告，富邦金持有日盛金已經來到21.85億股，比今天股東臨時會最後過戶日前的21.8億股再增加520多萬股，持股比也拉高到57.93%，高於最後過戶日的57.79%。不過，原來主導日盛金經營的大股東之一港資建高控股，迄今仍是一股未賣。

由於富邦金是以全數現金收購的方式併購日盛金，價格與公開收購價相同，僅因日盛金除權息而調整，合併基準日前將以同等價格持續於市場收購，因此富邦金持有日盛金股權持續累積，但收購價原本每股13元，依日盛金除權息調整，現為每股現金12.41元。

富邦金在今年8月底日盛金股東常會全面改選，已經拿下日盛金全部董事席次、提前入主日盛金，之後繼續推動董事會、股東臨時會通過雙方合併案。原來主導日盛金經營的大股東之一港資建高控股，迄今仍是一股未賣，今天股東臨時會是否行使異議權，在股東臨時會公告中僅列示會上決議通過合併以及擬申請股票終止買賣與公開發行，以及辦理解散，並未註明投票權數。

股東臨時會 富邦金控 除權息

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