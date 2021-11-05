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股臨會通過合併 富邦金七點聲明保障日盛金員工權益

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
富邦金公布七點聲明保障日盛金員工權益，包括勞動條件不變、全員留任，以及未來子公司被併員工同受保障等。圖／富邦金提供
富邦金公布七點聲明保障日盛金員工權益，包括勞動條件不變、全員留任，以及未來子公司被併員工同受保障等。圖／富邦金提供

富邦金控（2881）、日盛金控（5820）今天上午股東臨時會通過雙方合併案，富邦金並公布七點聲明保障日盛金員工權益，包括勞動條件不變、全員留任，以及未來子公司被併員工同受保障等。

富邦金控的「員工權益保障聲明書」，為雙方合併契約附件，合併契約中有關對員工保障條款，即明示會依照該附件聲明書內容保障所有員工權益。聲明書中共七點，主要包括適用對象為寄發留任通知書的所有在職員工、保障全員勞動條件不變、富邦金不得任意解雇日盛員工、接受日盛員工退休年資與既有勞動條件、員工不留任依法支付資遣費退休金、未來子公司員工一體適用等。

不過，據了解，這份員工權益保障聲明書，為富邦金方面所訂定的大原則，與日盛金、銀工會正在與富邦金進行中的團體協約、員工安置計畫等協商無關，相關協商目前也還未完成，還有待後續進行。

富邦金控 退休金 資遣費

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