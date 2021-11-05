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永豐金前10月獲利137.1億元 年成長33.31％

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控（2890）今（5）日公布10月自結，單月稅後純益9.21億元，較前一月9月減少1.99億元、月減幅0.18％。永豐金累計前10月稅後純益137.1億元，年成長33.31％，累計每股稅後純益（EPS）為1.22元，仍高於去年同期0.91元水準。

永豐金控10月主要獲利貢獻，來自子公司永豐銀，單月稅後純益7.6億元，月減0.06億元，累計前10月97.85億元、年成長15.17％；另一子公司永豐金證券單月稅2.26億元，月減0.58億元，累計前10月稅後純益39.21億元、年成長87.61％。

永豐金控持續衝刺消金業務，今（5）日子公司永豐銀宣布推出55688聯名卡，攜手台灣大車隊推出，著眼台灣大車隊手握650萬戶會員數，多為中產階級，符合永豐銀行客群未來發展策略發展，此波提供數位信用卡申辦服務，希望順勢讓客戶體會到永豐銀數位服務，進一步體會到數位帳戶、消金業務的極佳使用感。

永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」9月底正式突破百萬戶，新戶占比接近八成。DAWHO整合集團資源，串連永豐金證券推出「大戶投」，輕鬆綁定DAWHO為股票交割戶，截至今年10月15日已累積逾15萬用戶完成綁定。

永豐金指出，10月獲利出現月減1.99億元，主因受到債券殖利率走升，影響評價下滑，證券業務則在自營操作上相較10月稍微下滑。但著眼美國聯準會（Fed）明年升息可能性增加，永豐已經提早在第三季減少債券布局，調整投資年期，並處分一部分債券。

觀望未來布局，將持續觀望美國通膨、油價趨勢表現，但因投資市場氣氛較為保守，第四季布局也將跟著投資市場氣氛前進。

永豐金控 永豐銀行 美國聯準會

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