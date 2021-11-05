落實普惠金融 全球人壽捐贈北市府弱勢家戶微型保險

為積極落實公平待客與普惠金融理念，全球人壽捐贈台北市政府弱勢家戶微型保險，捐贈受惠人數逾5千人、捐贈總保費為逾新台幣百萬元，今（5）日由全球人壽總經理馬君碩代表捐贈、台北市長柯文哲代表受贈並頒發感謝狀。此外，全球人壽亦積極推廣微型保險專案，攜手業務同仁一步一腳印地落實普惠金融、公平待客。

全球人壽表示，本次捐贈對象為台北市弱勢家戶，由台北市政府委託財團法人台灣省城隍廟擔任要保單位，投保險種額度為傷害險30萬，保單生效日為9月1日，若被保險人已有其他保險公司微型保額，將以法定上限50萬扣除同業保額，以不超過30萬提供。除了捐贈微型保險外，全球人壽為照顧經濟弱勢或特定身份族群，也推出個人微型傷害保險專案，主要推廣對象為具原住民身分、農民、漁民、低收入戶及領有殘障手冊的民眾，不分職業等級、採單一費率，簡易投保、免體檢，保障內容包含意外身故及因意外造成2至11級失能給付，以最高保額50萬來計算，一年保費僅330元。期望藉此種低廉保費卻能滿足基本保障需求的商品，使全球人壽在社會安全與救助體系中扮演重要角色。

一位推廣微型保險已5年的全球人壽花蓮地區業務同仁，更分享近幾年推動微型保險經驗，他說，最初推動時發現保障內容簡單、保費便宜，所以民眾只要有保險觀念，即便經濟有困難，也能接受並投保，但這張保險屬於1年期的定期險種，所以每年都要跟客戶再確認是否繼續投保。到目前為止，印象最深刻的個案是一個當時投保年齡是70歲的老農夫，在75歲時發生意外。

業務同仁回想，最初先認識老農夫的女兒與女婿，在規劃過程中順帶介紹微型保險，他們希望能幫爸媽投保，後來全家都來投保。這家人投保5年後，老農夫騎車意外摔落水溝，送醫後傷重不治。在事情發生後，他盡全力協助家屬申請理賠，老農夫的女兒也相當感激還好有保險，能在父親最後留下給家人的愛、沒有給家人帶來負擔。客戶經過這次理賠後，更加認同保險理念，「因為不知道什麼時候會發生意外」，所以後來客戶也會積極與其他親戚朋友推薦微型保險。

全球人壽表示，不管在捐贈或推廣微型保險上，都希望能持續推展微型保險，藉由微型保險的力量，讓意外發生時，不要只留下無依無靠的家人，更希望能使這個家庭獲得保障，實現讓社會各階層均能享有基本保險保障之普惠金融目標，並真正落實公平待客9大原則，延伸守護人們一生愛的需求與保障。