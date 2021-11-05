中信銀：善用智能理財健檢 打造穩健退休生活

台灣2025年將邁入老年人口比例超過20%的超高齡社會，讓許多人更留意退休後如何享有穩健的生活。中國信託商業銀行發布的「2021家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示73.6%的民眾有做理財規畫，創下歷年新高，其中有退休理財規畫的民眾更高達43.9%，比2020年多了6.4個百分點，顯示民眾對退休理財規畫的意識提高。

中國信託銀行連續六年與《遠見》合作「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，今年調查結果發現，民眾理財目標仍以醫療規畫(71.1%)、財富累積(58.8%)、退休規畫(43.9%)為主；投資理財工具以儲蓄、保險、股票為主，投資股票的比率則從去年的36.7%成長至41%，顯見多數人認為光靠政府的勞保年金給付和勞退基金可能不夠。

面對通貨膨脹的環境，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，長期投資才能放大複利效果，除了堅守既有投資原則，亦可搭配與時俱進的理財商品，如退休理財健診平台、理財專案或智能理財服務等，協助民眾盤點資金缺口，制定完整的理財目標。

為協助客戶規劃退休理財，中信銀行樂退GO定期定額基金計畫，運用智能工具與大數據精算，從基金的長期表現、風險報酬等因素，自2,000餘檔境內外基金，篩選出不畏市場波動，適合退休規畫的四大投資主題，包括市場類型基金、ETF連結基金、目標日期基金(Target Date Fund)以及目標風險基金(Target Risk Fund)，協助投資人選擇投資標的，並透過定期定額降低投資風險，創造長期投資的複利效果。

中信銀行也升級智能投資平台智動GO，新增目標投資及退休投資兩大功能。目標投資協助投資人完成多元理財目標，如旅遊基金、結婚基金等，只需一個中信銀行帳戶，即可將資金分配到不同理財目標，還能設定定期扣款並且專款專用，方便同時規劃和追蹤。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，今年調查發現96.4%的民眾未參與退休理財健診，凸顯民眾低估退休準備計畫的重要性，完整的退休規畫除了要盤點已備的退休金、保險規畫與資金缺口之外，更應制定理財目標，透過不定時的保單健診，了解風險缺口著手調整。

為解決民眾無法精準估算自己的退休金缺口的問題，中華民國退休基金協會、國立政治大學金融科技研究中心與中信銀行共同合作推出「好命退休計算機」，提供民眾試算出各個制度下，可領到的退休金額以及缺口。若民眾有疑問，可至中信銀行各分行諮詢退休理財規畫顧問(Retirement Financial Advisor)，或線上諮詢空中理財規畫師0800-035-680。

中信銀行提醒民眾，規劃退休除了考量自身便利性、習慣性，找出最適合自己的投資平台或專案機制外，也可以把握金融機構推出的優惠專案，及早妥善規劃退休理財大計。