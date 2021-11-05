雙11直接加碼11點 一銀無限額美元高利定存0.33%

隨著雙11購物節即將到來，各大電商卯足全力備戰，第一金（2892）旗下第一銀行迎接雙11優惠大戰，即日起至11月30日止，提供無額度上限之「振興雙11，美利+11」美元高利定存，以一年期的美元牌告利率直接加碼11個基點（bps），享一年期固定利率0.33%。

第一銀行表示，去年推出限量1111美元的「小粉獅衝第一，美元高利定存」廣獲客戶好評，今年不用等抽獎結果，也不用看身分證字號末兩碼，只要是第一銀行客戶，不論臨櫃辦理或透過網路銀行承作，一律享有第一銀行這次振興雙11的加碼優惠。

第一銀行推出的振興雙11方案不限客戶別均可承作，以個人戶最低承作金額10萬美元為例，與一年期美元牌告利率相比來看，優利加碼後的利息就多出約新台幣3000元，精打細算的存戶可利用優惠活動布局美元存款；企業戶最低承作金額為50萬美元，企業也能將營運資金做更有效地規劃運用。

第一銀行還提供網路銀行結購美元存款，享有3至3.5分高幅度的換匯優惠，讓投資人不用出門，24小時輕鬆e指搶購美元，也同時享有滿滿的高利定存回饋。