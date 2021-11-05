國內首樁「金金併」！富邦金股臨會通過與日盛金合併案

富邦金控（2881）今（5）日舉行股東臨時會，由富邦金代理董事長、台北富邦銀行董事長陳聖德主持。富邦金於今日會中通過吸收合併日盛金控案，預計於取得金管會核准後訂定合併基準日，將創下國內首樁「金金併」歷史里程碑。

富邦金已於今年3月30日完成公開收購日盛金（5820），並於市場持續買入日盛金在外流通普通股股權，截至10月14日，已累計取得日盛金57.93%普通股股權。在股東臨時會通過合併案後，富邦金將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

今日富邦金股東臨時會通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金進行現金合併，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司。

富邦金審計委員會於股東臨時會中提出報告事項，就富邦金與日盛金合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性，經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當。

本合併案之合併對價，擬依公開收購價格定為日盛金每1股普通股現金新台幣13元（含權息），並依權息調整至每1股普通股現金新台幣12.41元。日盛金8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，並於10月22日公告除權、除息交易日為11月5日。

富邦金響應政府政策，前瞻企業未來發展，併購日盛金創下「金金併」歷史里程碑。今日待富邦金及日盛金雙方股東臨時會皆通過合併案，並待取得主管機關核准後，規劃於2022年第1季完成富邦金及日盛金合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。