元大金實踐環境永續價值 獲國家企業環保獎肯定

第三屆國家企業環保獎昨(4)日舉行頒獎典禮，元大金控（2885）首度參選即獲頒獎項肯定，在金融綠電採購、執行科學基礎減碳目標(SBT)等環境永續作為皆為產業表率，國家企業環保獎是國內表揚企業善盡社會責任、環境保護的最高榮譽。元大金控以成為國際永續標竿企業為願景，積極實踐各項永續作為，環境永續已成為元大金控的企業核心價值之一。

第26屆聯合國企業氣候大會(COP26)甫於英國舉行，全球皆致力推動淨零排碳目標。元大金控自2016年起響應「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」採購綠電，累積至2020年已採購綠電達251萬度，更超前部署2021年催生全台首家100%綠電分行與分公司，開啟金融綠電元年，進而擴大使用量成為全國首家綠電使用量達10%的金融業者。為接軌國際減碳趨勢，元大金控為全國首家推行內部碳價機制的金融業者，透過積極減碳措施，成為綠電與減碳領域的領頭羊。

元大金控制訂永續金融準則，將ESG因子納入日常營運與決策，為積極與國際接軌，旗下元大銀行簽署赤道原則，建立符合國際標準的專案融資授信制度。率先同業使用「氣候相關財務揭露(TCFD)」框架，交易對象若被鑑別為潛在氣候風險客戶，公司在授信、放款評估時會更為審慎；透過簽署科學基礎減量目標(SBT)，關注高碳排產業別，進行投融資碳排分析，設立減碳目標，發揮影響力促使低碳產業發展及轉型。

元大為減碳訂立規範更積極發展綠色金融產品，至2021年9月為止，元大投信共有13檔基金獲晨星評級為最高等級五顆地球，規模達3,169億元領先金融業界。

元大金控於ESG(環境、社會、公司治理)領域上努力不懈，早已成為國際評比中的優等生，連續兩年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數與新興市場指數雙榜，世界指數更為綜合金融類全球第三名；碳揭露專案評比(CDP)拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名之一，更名列全球企業排名前2%；MSCI ESG評比報告中，連兩年獲A級殊榮。元大金的ESG作為屢獲國際肯定，而這次又獲頒國家企業環保獎銀級獎，元大金控將持續努力在環境永續的道路上邁進，共同為永續發展努力。