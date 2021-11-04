力挺霧峰友善耕作「霧峰特色饗宴」微風超市快閃登場

微風力挺霧峰友善耕作、齊做公益，獲頒「年度企業獎」，微風超市南山旗艦店「霧峰特色饗宴」今(4)日起快閃登場，將以最優質的霧峰農特產，推薦給北台灣的消費者。

由微風慈善基金會、微風台大醫院商場、微風三總、微風台北車站與台中市霧峰區農會攜手，透過「百甲良食田地復育計畫」齊做公益，以霧峰最純淨的優質稻米，分享有需要的弱勢家庭、社福單位。

歷經四年努力，專家評比超過50家企業，2020年度由微風集團獲得霧峰區農會所頒贈的「年度協助農業推廣有功企業獎」殊榮。

今年更擴大結合Breeze Super微風超市南山旗艦店，特別舉辦「霧峰特色饗宴」快閃活動。

微風慈善基金會2019年首次與霧峰區農會合作，支持農會「百甲良食田地復育計畫」，認同永續環保、守護台灣土地為概念，鼓勵農民以自然農法種植水稻，改善自然生態。

微風透過認養以「無農藥」、「無化肥」友善耕種的優質稻米，除了保障農民穩定的收入，更與台大、三總醫院社工單位合作，同時微風台北車站也透過鄰里急難救助系統的串連合作，將健康、有履歷友善耕種的優質稻米，分享給有需要的社福單位、弱勢家庭。

2021年微風慈善基金會延續公益，連續4年認養在地良田，累計發放近3,000包特別栽種米，有超過200戶家庭受惠。

即日起一連11天，霧峰區農會在微風超市南山旗艦店展開「霧峰特色饗宴」，首次帶來最完整、近50項商品，並集合近年來農會指定最有潛力的五大排行商品，要推薦給北台灣消費者，像是霧峰最知名的黑翅鳶米、玄米龍眼花茶、霧峰原始醬油、燒酎細絲麵等。

現場更帶來台灣之光、征戰全世界獲得金牌獎的峰賞初霧純米吟釀、荔枝蜂蜜酒【禁止酒駕 未滿18歲請勿飲酒】，在霧峰區農會和農民於各項產品的專業堅持下，展現農特展最簡單、健康又純粹的好滋味。

活動現場也邀請知名美食家焦志方，與來自霧峰的許仲宜主廚，示範教大家如何透過霧峰在地的優質食材，料理出最道地的台灣美食。

微風集團2011年成立微風慈善基金會，執行關懷弱勢、扶植偏鄉幼童等公益活動，近年基金會更結合集團之力與微風台大醫院商場、微風三總、微風台北車站共同協力，累計至2020年，已執行7大領域專案、近300場次公益活動。

這次與霧峰區農會結盟，持續發揮「企業利他的價值，照顧及幫助需要的人」的核心信念，微風期盼繼續以時尚百貨業的領導者，同時也留心社會脈動，關心台灣土地、致力回饋大眾。